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【毋懼疫市】看好年底消費市道？Amazon・UPS擬招聘近13萬員工 平均薪酬達6位數

業界頭條 17:30 2020/09/10

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新冠肺炎重創美國就業市場，當地不少企業紛紛裁員。至於電子商貿巨頭亞馬遜（Amazon.com）、國際快遞公司聯合包裹（UPS）卻逆市而行，分別招聘 3.3 萬個和 10 萬個職位，以應付美國年底的消費旺季。

Amazon 請人平均薪金達 15 萬美元

Amazon 宣布將開放 3.3 萬個企業和技術專業職位空缺，當中許多職位的薪金已升至 6 位數。公司將在 9 月 16 日舉行首場網上人才招聘會，提供各類免費就業指導課程，並將開放 3.3 萬個職位。Amazon 表示，上述空缺正職員工的平均薪金為 15 萬美元（約港幣 116 萬元），包括薪金、股票薪酬及福利等各類津貼。

Amazon 今年 6 月底前內已增聘 3.64 萬人，令員工總數達 87.68 萬，比去年增加 34%。

無薪假變成真裁員？高盛：四分一勞動力恐流失 航空業首當其衝見下一頁

UPS宣佈將在美國額外增聘10萬名短期員工

全球航空業裁員逾35萬人 航空公司索性買貨機攻貨運見下一頁

看好美國消費旺季 UPS增聘10萬短期工

至於 UPS 預期今年年底美國消費旺季（感恩節至元旦期間）銷售將再創新高，宣布將在美國額外增聘 10 萬名短期員工，以應對將增加的送貨量需求。UPS 表示，這次增聘的員工包括全職及兼職，主要職位為包裝員、送貨司機及送貨員等，並預計之後會有大量員工轉為永久職位。過去 3 年，UPS 僱用的短期員工中，約有 35％ 會在工作期結束後獲永久聘用。

誰怕貿易戰及制裁？美國企業留中國・日本公司加速走見下一頁

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Photo：Elliott Brown、Vauxford

撰文 : 廖淑瑩

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