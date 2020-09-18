  • 30°C
香港時間 : 2020918日 (五) 14:17
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】自創品牌比OEM好膁幾倍？本港成衣公司：疫情下經營風險更大

商管策略 12:57 2020/09/18

分享：

香港進出口業發展蓬勃，盡管香港新冠肺炎疫情，中小企有不少獲利空間，但生意愈做愈大時，難免受上下游公司制肘。有公司毅然自立，由代工轉為創立自家品牌，成功轉型生意愈做愈好。

俊旺（香港）成立於 90 年代，業務主要為成衣進出口，創辦人馬偉文說：「過往我們是做 OEM (Original Equipment Manufacturer，委託製造) 生意的，接單後便由國內工廠代工，後來我們轉型為 OBM（Original Brand Manufacture 或 Own Branding & Manufacturing，自有品牌生產），建立自家品牌『ROAMERS』，現時我們的產品遍布美國、歐洲、英國、日本等地，近兩年我們登陸東南亞和中國內地市場。」

「可樂雙雄」疫情命運截然不同 3 大因素令可口可樂輸給百事見下一頁

俊旺(香港)有限公司創辦人馬偉文。

數碼大灣區疫市抗跌　加速企業轉型升級下一頁

馬偉文笑言，公司轉型最大原因是利錢問題，做 OEM 利潤最多能去到 10 至 13% ，但經營自家品牌就算未計算零售的獲利，光是批發價已達超過 1 倍利潤，即 1 件衣服好過以前做（代工生產） 10 件。若以網店計算，在減省實體店成本下，最理想情況利潤能到達幾倍。

馬偉文說：「當然不是說轉型就轉型的。成立品牌要時間、功力。我們在美國、加拿大都有分公司，英國也有自家店舖，經營風險比做 OEM 倍增。現在在新冠肺炎疫情下，實體店都是間間虧損的。雖然網店比去年上升 3 成生意，但經濟大環境仍不樂觀。」

自家品牌如能站穩腳跟將可創造更大價值。

花木蘭 Disney+上架收入暴增193％救迪士尼！串流平台取代戲院「回不了頭」見下一頁

其實 OBM 個最大的好處之一是能夠精簡人手。馬偉文指出，過往香港公司有 30 多人，現在只需 14 人。過往需請大量人手跟外國公司接洽避免爭拗，畢竟有誤會而影響貨期的話，只是數天公司便要承受極大損失；自家品牌由設計、挑選材料起都可以一條龍，能精減人手，但對人才要求更高，如語言能力必須上佳。

馬偉文慨嘆全球經濟萎縮，出口業難做：「今年運貨到美國後新冠肺炎疫情爆發，當地店舖全關門，有批貨運到,，放在倉 60 天都無人提取，全球買手都比以前慎重。生產方面，疫情在中國的影響極大。多個因素之下，政府再不援助進入口業，行業倒閉潮就逼在眉睫。現在很多工廠做完一批貨後客戶破產，廠家血本無歸。」

Lunch 勿做「孤獨精」！ 一齊用餐同事融洽兼增工作效率見下一頁

現時不少公司無定單又要營運，老闆要抵押自己物業獲得貸款渡難關，每個月還 2.5% 利息負擔加重。馬偉文認為，政府如果想幫助這些老闆，可考慮在這方面入手，無論是幫手還利息，或者跟銀行合作，推出「百分百擔保特惠貸款」還息不還本計劃，都能夠幫到中小企。他指出，飲食零售結業潮人人看到，但不少事都是發生在看不到的地方，如成衣零售店背後其實連著後勤中小企，前線零售店倒下，背後公司以至生產商豈能獨善其身。

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

撰文 : 陳文政

相關文章

【限聚令放寬】火鍋店料生意上升　惟直斥：為何飲食業再為防疫失敗埋單
2020/09/08
【限聚令放寬】火鍋店料生意上升　惟直斥：為何飲食業再為防疫失敗埋單
【限聚令】店小枱窄連外賣也做不到　黃埔小食店：生意只夠交租捱多陣等結業
2020/09/10
【限聚令】店小枱窄連外賣也做不到　黃埔小食店：生意只夠交租捱多陣等結業
商業營銷 疫情 批發 零售 香港 英國 日本 美國 銷售 進出口

下一篇文章

【SME學堂】日本貼紙機復活！瞄準高中生家庭客創百億日圓市場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹