【疫市營商】自創品牌比OEM好膁幾倍？本港成衣公司：疫情下經營風險更大

香港進出口業發展蓬勃，盡管香港新冠肺炎疫情，中小企有不少獲利空間，但生意愈做愈大時，難免受上下游公司制肘。有公司毅然自立，由代工轉為創立自家品牌，成功轉型生意愈做愈好。

俊旺（香港）成立於 90 年代，業務主要為成衣進出口，創辦人馬偉文說：「過往我們是做 OEM (Original Equipment Manufacturer，委託製造) 生意的，接單後便由國內工廠代工，後來我們轉型為 OBM（Original Brand Manufacture 或 Own Branding & Manufacturing，自有品牌生產），建立自家品牌『ROAMERS』，現時我們的產品遍布美國、歐洲、英國、日本等地，近兩年我們登陸東南亞和中國內地市場。」

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▲ 俊旺(香港)有限公司創辦人馬偉文。

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馬偉文笑言，公司轉型最大原因是利錢問題，做 OEM 利潤最多能去到 10 至 13% ，但經營自家品牌就算未計算零售的獲利，光是批發價已達超過 1 倍利潤，即 1 件衣服好過以前做（代工生產） 10 件。若以網店計算，在減省實體店成本下，最理想情況利潤能到達幾倍。

馬偉文說：「當然不是說轉型就轉型的。成立品牌要時間、功力。我們在美國、加拿大都有分公司，英國也有自家店舖，經營風險比做 OEM 倍增。現在在新冠肺炎疫情下，實體店都是間間虧損的。雖然網店比去年上升 3 成生意，但經濟大環境仍不樂觀。」

▲ 自家品牌如能站穩腳跟將可創造更大價值。

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其實 OBM 個最大的好處之一是能夠精簡人手。馬偉文指出，過往香港公司有 30 多人，現在只需 14 人。過往需請大量人手跟外國公司接洽避免爭拗，畢竟有誤會而影響貨期的話，只是數天公司便要承受極大損失；自家品牌由設計、挑選材料起都可以一條龍，能精減人手，但對人才要求更高，如語言能力必須上佳。

馬偉文慨嘆全球經濟萎縮，出口業難做：「今年運貨到美國後新冠肺炎疫情爆發，當地店舖全關門，有批貨運到,，放在倉 60 天都無人提取，全球買手都比以前慎重。生產方面，疫情在中國的影響極大。多個因素之下，政府再不援助進入口業，行業倒閉潮就逼在眉睫。現在很多工廠做完一批貨後客戶破產，廠家血本無歸。」

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現時不少公司無定單又要營運，老闆要抵押自己物業獲得貸款渡難關，每個月還 2.5% 利息負擔加重。馬偉文認為，政府如果想幫助這些老闆，可考慮在這方面入手，無論是幫手還利息，或者跟銀行合作，推出「百分百擔保特惠貸款」還息不還本計劃，都能夠幫到中小企。他指出，飲食零售結業潮人人看到，但不少事都是發生在看不到的地方，如成衣零售店背後其實連著後勤中小企，前線零售店倒下，背後公司以至生產商豈能獨善其身。

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