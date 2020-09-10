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【附購買詳情】BFE 達 99%! UNIQLO AIRism 可重用口罩 香港有售 售價＄79/3個

行內熱話 15:47 2020/09/10

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 早前 UNIQLO 日本熱賣的 AIRism 口罩，即將可在香港購得了！UNIQLO 宣布，AIRism 口罩將在 9 月 25 日（星期五）於香港開賣，當中設有細、中及大碼，以及白色、灰色及黑色選，售價 HK$79/3個。
 
 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

 UNIQLO AIRism 口罩顧名思義就是以 AIRism 網紋物料製造，當中外層和內層均用上品牌這種特色物料，更為輕薄透氣，而戴上時會較一般不織布或棉質口罩少點侷促，減卻人們在香港炎熱潮濕天氣下佩戴口罩的辛苦感覺。

雖知道疫情下大家對於口罩規格都相當着緊，這款 AIRism 口罩採用 3 層結構，中層為過濾層，做到細菌過濾效率 BFE 及花粉粒子過濾效率均達 99% 外，也兼備抗紫外線 UPF 50+ 功能。基於當中為可重用口罩，因此大家可以將之放進洗衣機，以家用中性洗衣清潔劑清洗，檢測證明其過濾層經 40°C 水溫洗滌 20 次，仍能保持過濾功效。

UNIQLO AIRism 口罩分三款

【其他內容】 香港製造! 平過廠方自己賣! 理的 Level 3 口罩 藥房平售 $128/50個

在香港可以購得的 UNIQLO AIRism 口罩，設有細（18cm x 12cm，適合兒童使用）、中（22cm x 14cm，適合臉型偏小的成年人使用）、大碼（23cm x 14.5cm，常規成年人尺寸），以及白色、灰色及黑色可選，每個售價為 HK$79。有興趣的朋友可在 9 月 25 日（星期五）起購買，不論品牌全線門店及網絡旗艦店都會出售的。 

UNIQLO AIRism 口罩三層設計

【其他內容】 【附直購連結】無限買! 3E>99% 日本製造 UNICHARM 超立體 3D 口罩 7 個包裝 屈臣氏官網即時發售.

UNIQLO AIRism 口罩採用粗耳帶設計

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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