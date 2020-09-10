【多圖】用大陸產口罩冒充MIT! 台灣口罩廠賣假台製口罩又多一間

早前爆出台灣口罩隊成員之一的加利口罩用大陸製口罩冒充 MIT (Made in Taiwan) 口罩，台灣經濟部就針對中國大陸進口非醫用口罩，主動啟動流向查核，結果又查出另一間台灣口罩廠有問題。



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經濟部標準檢驗局表示，於查核時發現，豪品國際實業股份有限公司今年 8 月自中國進口 718 萬片非醫療用口罩 。經調查後發現，市面上購得之立體醫療用口罩，與其自中國大陸進口非醫療用立體口罩外觀相同。又經工廠現場調查發現，廠方根本沒有生產立體醫用口罩設備，所以局方初步認定疑似涉犯刑法第 255 條對商品為虛偽標記與販賣陳列輸入該商品罪、刑法第 339 條詐欺罪，並已於 9 月 9 日移送彰化地檢署查辦。

▲ 涉事的豪品口罩

台官員表示，豪品倉庫目前存放 300 多萬片口罩，估計已有 400 多萬片流入市面。但用作實名制使用的口罩，暫未發現有冒充情況。

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