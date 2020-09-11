【中秋節2020】買一送一・半價・網購再折　月餅商奇謀最後衝刺搶客（附訂購連結）

臨近中秋，不少月餅商各出奇謀吸引顧客購買月餅。現時網上購物盛行，有月餅商就夥拍遊體驗平台 Klook 推出一系列月餅優惠，當中有部分月餅更有半價，甚至是買 1 送 1 優惠。

(1) 恆香老餅家

恆香老餅家推出半價月餅優惠，當中雙黃白蓮蓉月餅半價後只售港幣 185 元，而流心奶黃月餅每盒只售 160 元。

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(2) 唐人館 (按此訂購)

米芝蓮推介食店 「唐人館」今年推出 2 款月餅禮盒包括「迷你匠心奶黃月餅」及「經典雙黃白蓮蓉月餅」，現時購買月餅禮盒可享買 1 送 1 優惠，折後每盒港幣 194 元，名額 40 個，先到先得，售完即止。

▲ 雙黃白蓮蓉月餅半價後只售 $185

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(3) 香港萬麗海景酒店 (按此訂購)

酒店中菜館「滿福樓」推出招牌迷你月餅半價優惠，折後每盒港幣 159 元 ，內有 3 件迷你蛋黃白蓮蓉月餅及 3 件迷你斑蘭蛋黃月餅。

(4) 皇玥月餅 (按此訂購)

皇玥月餅推出買月餅送優惠券活動。購買 3 盒指定皇玥月餅禮盒即送港幣 300 元皇玥優惠券，而購買 2 盒指定皇玥月餅禮盒即送 200 元皇玥優惠券，優惠券可用於購買品牌其他產品。

▲ 香港萬麗海景酒店中菜館「滿福樓」推出招牌迷你月餅半價優惠

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至於一些傳統品牌亦推出優惠抗衡「新興勢力」，網購信用卡付款更隨時平一截！

(1) 美心月餅

推廣期內可以在網上以優惠價購買多款美心傳統、冰皮月餅特惠套裝，當中流心奶黃月餅套裝更以 58 折發售。此外，在推廣期內以滙豐信用卡購買美心月餅可享低至 6 折，亦可以「獎賞錢」換購各款美心月餅。

(2) 奇華餅家

現凡選購總值港幣 596 元的月餅或月餅禮券，可獲總值港幣 360 元 的中秋特選禮品，包括 100 元至尊月餅優惠券、200 元餅食優惠券與 60 元切肉臘腸優惠券。

(3) 大班月餅

冰皮月餅是大班的旗艦產品，顧客在優惠期內可以優惠價購買各款精選月餅禮盒。此外，在優惠期內憑恒生信用卡購買大班冰皮月餅，可以 $1 Cash Dollar 加購多 1 盒：

冰皮尊貴官燕月餅

冰皮迷你四色月餅

冰皮黑鑽榴槤荳蓉月餅

冰皮極品官燕奶黃月餅

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Photo：Klook