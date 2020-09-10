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【植物肉商機】美國以外首發　Impossible Foods 豬柳漢堡登陸香港

業界頭條 11:45 2020/09/10

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植物肉成為科技界的明日之星，而香港成為美國以外，全球首個推出「Impossible 植物豬柳漢堡」的市場，該公司早前宣布會在本港 185 間星巴克（Starbucks）以及更多餐廳的餐單上推出含該產品的食品。

Impossible Foods 創辦人及行政總裁 Dr. Pat Brown 表示，因為環保元素的驅動，該公司首次推出替代產品牛肉的「植物肉漢堡扒」後，第二產品則選以豬肉代替品出發的豬柳漢堡，而在現在與未來都沒有計劃提出建議煮食方法，希望不同餐廳繼續自由發揮。

市值狂升・15年內取代動物肉 Beyond Meat 自建訂購平台賣肉見下頁

Impossible Foods 創辦人及行政總裁 Pat Brown。（資料圖片）

老牌食品企業爭相加入人造肉市場見下頁

Pat Brown 指出，香港是十分重要的國際市場，對於飲食非常講究。被問及就算是港區國安法實施後，Impossible Foods 會否繼續視香港為特別的市場，他指香港目前情況確非常複雜，需時觀察，但同時承認，即使在美國日常生活也有未能跟政治完全配合的時份。他認為香港未來只要不是跟國際市場完全脫勾，基本上對食品市場的需求不會大變。

針對另一全球最大的肉類消費市場的中國，Brown 明言，希望盡早進入當地市場，不過該地的農產品與肉類製品生產屬自給自足，而當地政府對於食物安全管理十分關注，而今次將是「植物肉」首次在當地推出，並有機會取代真正肉類產品，這情況就如 50 年前，當時可口可樂（Coca-Cola）尚未有進軍中國一樣，今日該飲品已成為當地最受歡迎的產品之一。他強調，Impossible 未來若要進軍中國內地，尚有在多項工作與法規需時安排或等待。

Beyond Meat 人造肉進軍中國 標榜健康售價高難成功見下頁

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撰文 : 陳裕邦

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