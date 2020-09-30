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【管理Tips】薪金公開・同事互相批評　Netflix另類管理文化成致勝之道

商管策略 07:39 2020/09/30

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串流平台 Netflix 在v疫情期間成為不少人「宅在家」良伴，公司在今年上半年全球總訂戶達到 2 億人。Netflix 曾被百視達 (Blockbuster) 嘲笑，但現時卻成為全球知名的串流平台（百視達則倒閉收場），公司成功的背後卻與其另類管理文化有關。

主張球隊經營法 向員工下放權力

Netflix 共同創辦人暨執行長 Reed Hastings 主張「職業球隊」經營法，利用高薪、高度的自由和責任塑造出 Netflix 高效企業文化。公司完全依靠頂尖員工公開互相批評、建議，推動公司前進。

「可樂雙雄」疫情命運截然不同 3 大因素令可口可樂輸給百事見下頁

Netflix共同創辦人暨行政總裁Reed Hastings

花木蘭 Disney+上架收入暴增193％救迪士尼！串流平台取代戲院「回不了頭」見下頁

舉例， Netflix 內部的年度審查過程名叫「360」，數名員工在晚餐時坐在一起，互相提出建設性回饋。每個人會在所有人面前提出回饋，整個過程長達數小時。這是 Hastings 主張的「職業球隊」經營法：教練之所以帶領球隊拿到冠軍，並不是控制每個球員，而是放權給他們，讓他們親自執行比賽計劃。

公開薪金、固定裁員 獨有管理文化為成功之道  

Netflix 經常以高薪挖角，公司亦會讓員工知道彼此的薪金，還會個別解釋理由，這連許多初創企業無法做到。同時，高薪也意味著員工必須維持良好表現。目前，Netflix 每年固定裁員 10%。

哥倫比亞大學商學院教授 Jonathan Knee 認為，比起許多矽谷新創公司隨時間過去會逐漸變得鬆散或僵化，Netflix 是少數能夠維持「自由和責任要並進」的良好典範，也解釋了 Netflix 保持高效能的關鍵。但 Netflix 獨特的管理方式並非每個人可以承受得起，這種公開透明的方法可能會令人感到「恐懼」。

Lunch 勿做「孤獨精」！ 一齊用餐同事融洽兼增工作效率見下頁

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Photo：pexels、Netflix、Quotecatalog.com

撰文 : 廖淑瑩

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