【SME學堂】虛擬消費市場潛力大 Gucci搶推「虛擬時裝」顧客更願意埋單？

你願意花 1 萬美元買一件沒無法真的穿上身的「虛擬時裝」嗎？奢侈品牌 Gucci 賭你真的會！時裝界睇準「虛擬時裝」商機，明知顧客在現實中穿不到，仍推出「數碼時裝」，這種方式反而能夠令千禧世代願意購買。

《Fast Company》報道，Gucci 即將在官方流動應用程式（app）上推出 Sneaker Garage 區塊，用戶可用平台上提供的模型設計球鞋。此外，,平台更有一對由品牌創意總監 Alessandro Michele 設計的「數碼球鞋」，用戶可用擴增實境 (AR) 功能觀看它穿在自己腳上的效果。

不過，即使顧客心動，也買不到實體版本，因為 Gucci 並沒有生產球鞋的實體版本。雖然品牌推出數碼版產品是為了刺激顧客購買實體產品的慾望，但 Gucci 這招反而令人摸不著頭腦，而事實上有人真的會購買這些虛擬產品。

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▲ Gucci即將在官方APP上推出Sneaker Garage區塊，用戶可以利用平台上提供的模型設計球鞋

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Adidas 前總監 Ryan Mullins 設計了一個遊戲《Aglet》，玩家可以在上面以遊戲幣或現實金錢購買來自 Nike、香奈兒（Chanel）和巴黎世家（Balenciaga）等品牌稀有鞋款的虛擬版本，有玩家花了 15,000 美元（約港幣 116,250 元）買下多對鞋款。有外國公司亦推出虛擬時裝平台 Tribute Brand，用家可在平台上選購服飾並可以觀看服飾穿在自己身上的效果。

千禧世代成消費主力 重視數碼體驗

「虛擬時裝」雖然不能在現實中穿著，但在千禧世代（約指八、九十後）的市場有巨大的發展空間。據 2019 年精品全球消費者洞察報告（True-Luxury Global Consumer Insight）指，千禧世代將在 2025 年前主導精品消費市場。電貿推廣公司 KAMG 創辦人 Kas Andz 指，千禧世代是跟科技一起長大的，他們在屏幕前學習、歡笑，比起店內體驗，他們更重視數碼體驗。

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Photo﹕DREST、Gucci