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【疫情新商機】日本婚禮籌備公司推出結婚專用口罩 助保留婚紗美感

業界頭條 04:16 2020/09/10

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新冠肺炎疫情持續，相信短期內不會完結，對新人來說，婚禮亦未必持續延期，戴著口罩結婚，會否有怪怪的感覺？早前日本婚禮籌備公司 ESCRIT 便推出了結婚專用口罩，喱士花紋跟婚紗相襯，不會破壞美感。
 
 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

ESCRIT 的婚禮用口罩一共 3 款，分別有新娘、新郎及小童款式。口罩以棉和亞麻作為外層，內層則用上紗布，可以清洗重用，口罩設有濾芯層，可按需要自行加入濾芯阻隔病菌。另外附有口罩袋，袋中具備除臭劑和抗菌成分，將用過的口罩置於袋內，可中和並分解異味，清洗後也仍然能保持其功能。

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口罩售價連稅，成人為 1980 日元（約 145 港元），小童為 1650 日元（約 120 港元）。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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