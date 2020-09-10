【附購買連結】男人的浪漫! 日本製造 ONKYO MASK COVER 型格口罩套

日本音響品牌 ONKYO 不但推出 AV 產品，近來更因應疫情推出口罩套。



【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

ONKYO MASK COVER 本身沒有過濾能力，用戶必須把口罩放入才可以有防疫效能。產品由 VanNuys 製造，全部在日本製造。此口罩套外表採用特別紋理，加上 ONKYO 標籤，感覺型格。其售價為 2,980 日元，折合約 $210 港元。由於反應熱烈，首批已售罄。不過廠方已表示將重新補貨發售。

▲ ONKYO MASK COVER

【其他內容】 香港製造! 平過廠方自己賣! 理的 Level 3 口罩 藥房平售 $128/50個

▲ ONKYO MASK COVER內側

【其他內容】 【每個$1.5起】透氣高防! HK Medical Mask粉紅/粉藍/白色學生/女士口罩 Level 3 增量裝特價發售

▲ 把口罩放入其中就可使用。

口罩套購買連結<<<

【其他內容】 【附直購連結】無限買! 3E>99% 日本製造 UNICHARM 超立體 3D 口罩 7 個包裝 屈臣氏官網即時發售

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l