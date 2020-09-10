【附購買連結】多種台灣製造中衛特別款口罩現貨發售 每包售$38 另有盒裝售$128起

網店執笠清貨男表示，現正發售多款中衛口罩現貨，而且更有超搶手的謝金燕姐姐蕾絲版和迷彩版。

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店方表示，正發售多款中衛口罩現貨，買家購買後 3 至 4日即會寄出。店方正發售的中衛口罩，包括包裝和盒裝，而且成人和小童款也齊備。

▲ 中衛特別款口罩

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1.成人包裝(有7個口罩)

-款式包括:黑迷彩、綠迷彩、綠黑玩色和紅黑玩色

-售價$38/包

2.CSD X 謝金燕姐姐蕾絲成人盒裝(一盒10個 )

-售價:$198

▲ 中衛特別款口罩

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3.中衛醫療口罩成人盒裝(一盒50個)

-天空藍 售價:$168

-綠 售價:$128

4.中衛醫療口罩兒童盒裝 (一盒50個)

- 粉紅色 售價:$168

- 綠色 售價:$168

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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