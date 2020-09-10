【附購買連結】台灣製造 CAiRE 艾可兒卡通 3D 口罩 50個裝 三款特別圖案現貨發售

小店行李部表示，現正發售 CAiRE 圖案口罩。

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店方表示，現有少量 CAiRE 婦幼立體型醫用口罩 50 入裝公仔立體口罩到貨，有三款現貨口罩發售:



1.長頸鹿

2.恐龍世界

3.海洋生物

▲ CAiRE 艾可兒卡通 3D 口罩

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CAiRE 口罩特點



-艾可兒是威欣利口罩工廠自有品牌，亦係政府收口罩廠之一

-符合CNS 14775檢驗標準，細菌過濾效率BFE值＞99%

-表面層 : 潑水性不織布，防止霧氣、水氣、飛沫液體滲入

-中間層 : 靜電過濾不織布，可有效阻隔微細粉塵，細菌和過敏原

-親膚層 : 超柔細複合纖維不織布，親膚性佳，可吸附油脂汗水

-有鼻樑壓條

-尺寸：10.5cm x 12.5cm（官方建議4-8歲）

▲ CAiRE 艾可兒卡通 3D 口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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