  • 27°C
香港時間 : 2020910日 (四) 03:54
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【附購買連結】台灣製造 CAiRE 艾可兒卡通 3D 口罩 50個裝 三款特別圖案現貨發售

行內熱話 03:20 2020/09/10

分享：

小店行李部表示，現正發售 CAiRE 圖案口罩。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

店方表示，現有少量 CAiRE 婦幼立體型醫用口罩 50 入裝公仔立體口罩到貨，有三款現貨口罩發售: 

1.長頸鹿
2.恐龍世界
3.海洋生物

CAiRE 艾可兒卡通 3D 口罩

【其他內容】 香港製造! 平過廠方自己賣! 理的 Level 3 口罩 藥房平售 $128/50個

CAiRE 口罩特點

-艾可兒是威欣利口罩工廠自有品牌，亦係政府收口罩廠之一
-符合CNS 14775檢驗標準，細菌過濾效率BFE值＞99%
-表面層 : 潑水性不織布，防止霧氣、水氣、飛沫液體滲入
-中間層 : 靜電過濾不織布，可有效阻隔微細粉塵，細菌和過敏原
-親膚層 : 超柔細複合纖維不織布，親膚性佳，可吸附油脂汗水
-有鼻樑壓條
-尺寸：10.5cm x 12.5cm（官方建議4-8歲）

CAiRE 艾可兒卡通 3D 口罩

 口罩購買連結<<<

【其他內容】 【附直購連結】無限買! 3E>99% 日本製造 UNICHARM 超立體 3D 口罩 7 個包裝 屈臣氏官網即時發售

【其他內容】  【每個$1.5起】透氣高防! HK Medical Mask粉紅/粉藍/白色學生/女士口罩 Level 3 增量裝特價發售

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 張文啟

相關文章

【附購買連結】日本城網店即時賣韓國製造 HAPPYDAY KF94 和 ALL KEEPER KF94口罩 售$6.72/個
2020/09/09
【附購買連結】日本城網店即時賣韓國製造 HAPPYDAY KF94 和 ALL KEEPER KF94口罩 售$6.72/個
【現貨發售】masklab 推三款全新漸變色口罩 獨立包裝售$88盒起
2020/09/09
【現貨發售】masklab 推三款全新漸變色口罩 獨立包裝售$88盒起
【香港製造】Face Armor Premium Print Collection 特別印花口罩 Level 3 售$128/盒
2020/09/09
【香港製造】Face Armor Premium Print Collection 特別印花口罩 Level 3 售$128/盒
網上購物 著數優惠 疫情 口罩 台灣

上一篇文章

【附購買連結】多種台灣製造中衛特別款口罩現貨發售 每包售$38 另有盒裝售$128起

下一篇文章

2020 中國家居十大質量「黑榜」!MUJI ．小米衛浴上榜 被驗出質量不合格
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹