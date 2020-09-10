2020 中國家居十大質量「黑榜」!MUJI ．小米衛浴上榜 被驗出質量不合格

日前，中國舉行了 2020 第四屆中國家居品牌大會，大會中發布了 「2020 中國家居十大質量黑榜」，當中不少為人熟悉的品牌，如無印良品（MUJI）、小米衛浴等均榜上有名。而一向受港人歡迎的無印良品之所以會入選「黑榜」的原因，是因為在半年內兩次產品抽查不合格。



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2020 第四屆中國家居品牌大會由北京商報社、西街傳媒主辦，8 月 28 日在蘇州舉行。「2019-2020 中國家居十大質量黑榜」的評測分了四大準則，分別包括品牌具有一定的知名度和影響力。

在 2019年 7 月 至 2020 年 8 月整個年度中，產品被質檢部門公開曝光不合格，或被消費者投訴存在嚴重質量問題；被曝光或投訴的產品不合格項目內容相當嚴重以及被投訴產品內容雖不嚴重但屢次被投訴後沒有改善。因此「2019-2020 中國家居十大質量黑榜」上榜名牌包括：聯邦家私、林氏木業、無印良品、水星家紡、小米衛浴、悍高五金、新錦成陶瓷、富亞塗料、亞薩合萊門鎖和佳諾威木業，其中有多個品牌出現連續多次質量抽檢不合格。

深受港人熟悉的無印良品上榜的原因是因為在半年內兩次產品抽檢不合格，在 19 年 7 月中，無印良口的 6 款產品被北京市市場監督管理局列入不合格名單，問題包括標稱材質與實際材質不符、耐磨性不合格、耐液性不合格等。而在 2020 年 1 月下旬，國家市場監管總局發布的 38 種產品質量國家監督抽查情況的通報顯示，無印良品公司生產的羽絨薄被（規格型號 220×240cm、生產日期/批號 2019.6.13 /貨號：4550182486896）被驗出羽絨耗氧量項目不合格，因此而入選黑榜。

另外一個品牌，小米衛浴的產品同樣頗受港人歡迎，而其上黑榜的原因則是因為在半年內兩次抽檢中，有 3 款產品不合格。在 2019 年 12 月 31 日，標稱小米衛浴有限公司的「手按式便池沖洗閥、便器壓力沖洗閥」和「地漏」兩款產品被國家市場監督管理總局通報不合格，其後在 2020 年 5 月 15 日，福建省市場監督管理局發布工業產品質量省級監督抽查質量公告中指，標稱小米衛浴有限公司生產的「MIUI 菜盆龍頭」（規格型號 6073、生產日期/批號 2019-04 -10）同樣被驗出管螺紋精度項目不合格。

而在報告發表後翌日，小米科技創始人、董事長雷軍在朋友圈上回應有關「2019-2020中國家居十大質量黑榜」中上榜的小米衛浴其實與「小米集團」完全無關，並指公司自 2018 年初便開始起訴商標侵權。其實「2019-2020中國家居十大質量黑榜」能在內地引起市民廣泛的關注，即意味著大家越來越關注家庭用品的品質。

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