華為手機澳洲銷量暴跌 75%! Apple iPhone 逆市微升

因美國的制裁禁令，華為在澳洲的業務受到重挫。據澳洲媒體報道，最新數據顯示，華為今年上半年在澳洲賣出的手機數量，較去年同期大減 75%。至於競爭對手 Apple 市場佔有率微升 1.1 個百分點至 44.3%，成為澳洲最受歡迎的手機品牌。



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據《澳洲金融評論》報道，受惠於中國市場的強勁表現，之前華為一度超越 Samsung，成為今年全球最大的手機製造商。不過根據研究機構 Telsyte 調查，今年 1 月至 7 月，華為在澳洲的手機銷量較去年同期大減 75%。

美國政府針對華為的禁令，導致華為在無法使用 Google Android 操作系統的情況下，向澳洲銷售手機，對消費者來說，吸引力大跌。今年 5月美國更擴大禁令，禁止使用美國設備製造晶片的業者，向華為銷售任何半導體晶片。

▲ 華為手機近來銷售下跌

至於 Apple 其實同樣受新冠肺炎疫情等因素影響，上半年在澳洲的 iPhone 銷量，較去年同期下滑 2%；其他採用 Android 為操作系統的手機銷量亦跌 7%。

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