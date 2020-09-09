【香港製造】平過廠方自己賣! 理的 Level 3 口罩 藥房平售 $128/50個

莉滿藥房在 FB 表示， 香港製造理的Level 3口罩已到貨。

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莉滿藥房表示，現有少量理的香港製造Level 3口罩到貨，售 $128/50個，比廠方在HKTV Mall 的零售價更平。但注意數量有限，售完即止。

▲ 理的Level 3口罩

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理的口罩規格

-大碼 17.5 x 9cm

-50片非獨立包裝

-符合美國標準ASTM F2100-11 (Level 3) 及 歐洲標準 EN14683 Type IIR

-B.F.E. , P.F.E. , V.F.E. ≥99%

售價:$128盒

地址:元朗壽富街61-69號時益大廈地下一號舖位 電話: 2443 9195

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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