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【疫市營商】香港美食車沒落血淚史　疫情下已成孤兒項目自生自滅

業界頭條 14:53 2020/09/11

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新冠肺炎疫情持續肆虐，遊客絕跡本地人亦大減，曾是「時尚代表」的美食車，之前經營環境已差，現在基本是無生意。香港美食車聯盟主席林瑞華向 SME.hket 記者表示，行業其實積弱已久，旗下美食車的生意受疫情影響大跌 8 成。

林瑞華說：「旅客少是大問題，去年情況未有這麼差，2019 年下半年都接到 17 個活動，但社運後銳減至 6 個；新冠肺炎疫情爆發後更慘，由於美食車都是在政府場地上經營，但文化中心、海洋公園都不開放，大家都要坐食山空。兩輪防疫抗疫基金我們只能申請到 8 萬港元。基本上政府沒關心過美食車，本身已約見政府開會，但公務員要在家工作無法開會，又再拖 2 個月，整件事無進展。」

「快閃店」續租租金寬減不一　小商戶：商場減租欠誠意下一頁】 

美食車聯盟主席林瑞華。

經營美食車每 2 年簽一次合約，明年 2 至 5 月營運者會陸續約滿，大部分營運者已血本無歸，政府至今亦未有交待會否有相應補償，林瑞華直斥不知道政府想怎樣，現在美食車尤如「孤兒」，恐跟同遊輪碼頭、數碼電台、新田購物城等「虎頭蛇尾」政府項目，經營者自生自滅。

美食車造價不菲，每架要 60 至 100 萬港元不等，要這麼貴是因為美食車得到食物製造廠牌照。林瑞華解釋：「其實政府應讓獨立為美食車發牌，但項目當年時任財政司司長曾俊華在 2015 年 3 月提出，旅遊事務署 2016 年 4 月成立「美食車專責辦事處」，正式推行美食車先導計劃，5 月招標 ，翌年 2 月出車。不足 １ 年便推出實物，太快太急，很多事都沒做到好的相應處理。又因為要有食物製造廠牌照，就要通過環保署、機電署、消防、食環等多個部門檢測，結果老闆便要花上極多額外成本，再連帶接受很多不合理的規條。」

林瑞華續稱：「例如美食車的物品不能放在地上，包括宣傳用的易拉架。相比之下，外國的美食車哪有這麼麻煩？雪櫃放地上讓人拿飲品司空見慣。60 萬元在日本做餐車的話都夠移民了，香港呢？美食車要用明火便要申請危險品車輛牌照，否則不能走隧道，極之麻煩，所以絕大部分美食車都是用電磁爐的。」

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林瑞華旗下的美食車七桌子。

美食車另一個死症便是不能自由移動，政府表示項目要旅遊為主導，又要保護商戶，所以安排數個偏遠的固定地點讓美食車駐場經營，如黃大仙、觀塘海濱公園、中環等，每個地方做 2 星期。可是全部地點只有迪士尼能賺錢。林瑞華無奈說：「早前政府想他們去港珠澳大橋經營，簡直外行領導內行。試問一個人過關又怎會買東西吃？港珠澳大橋人潮明顯是短期熱潮，過去做甚麼？離地之極。」

而且，政府對美食車保障不足，就算在迪士尼樂園經營有錢賺也不順利，他説：「當初政府安排的地段人流很少，做完開荒牛有錢賺後迪士尼便直接在正對面開檔，然後他們的食物能夠進園，我們就不行。要知道迪士尼有一半是政府的，而我們賺到錢又因為場地需要分成給迪士尼，與民爭利，美食車有冤無路訴。」

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外國各種類型的美食車。

就算無錢賺向政府申訴，當局仍不肯讓美食車承接私人活動，聲稱如出現食物中毒等突發事件會一發不可收拾，林瑞華直斥無稽，當年結婚時他便用上了美食車，並為此申請了臨時活動牌照，將婚禮變成「公眾活動」亦在所不惜。

他怒斥：「食物中毒根本是借口，解決方法要多少有多少。外國很多人都在草地舉行婚禮，有香港人甚至特意到外國舉行婚禮，其實香港也能有自己的美食車特色婚禮，就算以亞洲角度來看都很有特色，完全是上佳商機。不過政府就是打算少做少錯。我估計政府都無心再搞這個項目了，相信很快便會中止計劃。」

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撰文 : 陳文政

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