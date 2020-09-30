【疫市營商】夜冷舖也要轉型 ？ 出口貨尾・清倉散貨新產品一樣有市場

▲ 易居夜冷集中出口貨尾及清倉散貨等

「易居夜冷已不再售賣二手物」?「夜冷」容易讓人混淆和誤會。原來很多夜冷店已主要賣新貨品，如出口貨尾及清倉散貨等等。易居夜冷（ Easy Outlet ）今年踏入 6 周年，共有 4 間分店舖， 貨品種類各有特色，大型貨品存放新界店舖，而小型貨品九龍店舖，上年更拓展泰國業務。

易居夜冷創辦人 Jetso Law 表示：「時至今日香港人還喜愛環保，看似走訪夜冷舖其實在尋寶」惟新冠肺炎疫情關係顧客足不出戶依賴網購貨品，如非小型貨品會依賴速遞公司寄件。他認為網站經營十分重要，淘寶和網購大行其道，間接削弱這行的競爭力「可能二手商品標價是 100 元，但淘寶貨標價也只是 200 元」。

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▲ 易居夜冷（ Easy Outlet ）創辦人Jetso Law

Jetso 指：「目前外國出口貨相對穩定，香港『執笠』舖多，多人向公司詢問回收；一般客戶會運 60 至 70 板貨品來，公司再進行拆貨分配到各分店出售。」現時易居夜冷集中網上業務，每日不定時更新 Facebook 網上專頁帖文，各分店員工負責各自上載 10 個以上的新產品資訊帖文，每間舖集中貨品不一，9 月下旬會搞網上直播推銷產品。他續指，大型生活百貨的 5 桶櫃次貨，曾一度成為最暢銷產品，認為名聲和信譽重要，其良好售後服務是公司優點。

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▲ 易居夜冷現時主要入貨新貨品

Jetso 曾任環保廢料物流公司，隨後自組環保廢料工場，遊走荃灣和葵涌一帶收回工廠大廈棄置新產品（成品）。他又指，以往環保回收廢料過程會將包裝拆走，整件成品拆件轉運國內，隨著環保廢料回收行業式微，轉型開夜冷舖。

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▲ Jetso介紹阿華田早期包裝收藏品

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要說香港老招牌夜冷舖「譚才記」和「大福行夜冷」就是，羅挺峰認為這兩間形式和種類最貼近易居夜冷，中古物與各類電器齊集。一般夜冷舖專收寫字樓執笠貨，Jetso 稱：「附近大連排道發現許多清拆車，街上搬遷工人較裝修工人多，有人詢問寫字樓執笠貨新貨，有些還說免費送我們也不收。」因收納空間大，二來騰空貨倉空間未知何時能出售大型貨品，故易居夜冷專收出口公司貨辦和執笠貨。

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