【香港製造】Face Armor Premium Print Collection 特別印花口罩 Level 3 售$128/盒

Face Armor 表示，將發售五種特別圖案口罩。

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廠方指在 9 月 11 日，將推出特別圖案口罩，並有五個特別款式。售價方面，一盒 25 片同花紋，再加送三片自家 Logo 口罩，共 28 片每盒售 $128。

▲ Face Armor Premium Print Collection

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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