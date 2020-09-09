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【中美磨擦】誰怕貿易戰及制裁？美國企業留中國・日本公司加速走

商管策略 16:26 2020/09/09

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中美關係未有緩和跡象，貿易戰已在進行，但在中國設廠的美國企業似乎對中國市場仍有信心。上海美國商會最近的調查顯示，超過 70% 在中國有生產活動的美國企業不會將生產線撤出中國。另一邊廂，日本政府繼續資助該國企業離開中國返回日本。

《上海美國商會2020年中國商業環境調查》指，超過 200 間在中國有生產活動的美國企業中，有 70.6% 表示不會將生產環節遷出中國；14% 受訪企業稱會將部分生產環節遷至美國以外的地區；只有 3.7% 受訪企業計劃將部分生產環節由中國遷往美國。至於中美貿易戰尚未明朗，有接近 27% 的企業認為中美貿易緊張局勢將無限延續，比去年同期的 16.9% 增加。

各國倡企業廠房撤華 惟防疫裝備仍要依賴中國 見下一頁

有36%美國企業對於未來5年在華業務前景認為比較樂觀

日本企業供應鏈脫離中國成事 主要受惠區：越南東南亞等國見下一頁

除了中美兩國磨擦影響後者公司的經營，調查亦提到「知識產權保護與執法能力」依然是企業首要關心的問題，有過半數企業表示這問題阻礙企業的發展。同時，超過 2/3 的服務業認為中國政府政策偏袒本地企業，而且互聯網管制持續困擾在中國的美國企業。

日本倡回國生產 申請金額超出11倍

雖然大部分在中國設廠的美國企業無意撤出中國，但同樣在當地設有生產線的日本企業卻持相反態度。日本政府早前撥出 2,200 億日圓預算，資助在華日本公司把生產線遷回當地。

Iris Ohyama是最早獲得補貼的公司之一，其已利用補貼資金在日本國內生產口罩

 

日本助企業回流脫離中國 日企：完全依賴本土並不可行見下一頁

日本政府數據顯示，目前已結束的第 2 輪補助申請金額，共高達 1.76 兆日圓，超出預算剩餘金額的 11 倍。日本消費品製造商愛麗思歐雅瑪（Iris Ohyama）是最早獲得補貼的公司之一，其已利用補貼資金在日本國內生產口罩。日本手套廠 Showa Glove，最快在 2023 年春季開始在日本生產橡膠手套，以取代該公司 10% 的入口手套。

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Photo﹕pexels、Iris Ohyama

撰文 : 廖淑瑩

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