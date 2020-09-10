【限聚令】店小枱窄連外賣也做不到　黃埔小食店：生意只夠交租捱多陣等結業

新冠肺炎肆虐，食肆愁雲慘霧，主打街坊生意區域的紅磡也難逃一劫。有黃埔食店坦言， 已被疫情搞得「雞毛鴨血 」，開業不久已想棄租結業。黃埔德民街一帶有多間食肆小店，雖然地段毗連黃埔地鐵站，惟人流在新冠肺炎 疫 情下急減，生意自然大受打擊。

在德民街經營蒸飯店 的冼先生開業僅 ３ 個月，已大嘆生意做：「生意差到你想像不到， 做多兩個月再無起色只有結束，一是 賠租約錢走人，或者 還是找人頂手。之前這條 街很多人，社運期間改變不大，所以才敢在新冠肺炎 疫情好轉 時 入市開檔；現在你都看到情 況了，街坊怕了疫情不敢出街活動，開舖做生意最多只夠交租。」

「快閃店」續租租金寬減不一 小商戶：商場減租欠誠意【下一頁】

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三毛麵館老闆廖先生的情況更加嚴重。就記者所見，雖然店內有約 6 個座位，惟受限於社交距離 1.5 米，基本上做不到堂食。他指店舖面積小，堂食生意全停下整體生意大跌 7、8 成。他指出，若限聚令放寬便能做到 4 人客，讓 4 人包場總好過現在客人進來一見無堂食便走，連外賣也做不到。

▲ 三毛麵館的座位太接近，難以開放堂食。

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