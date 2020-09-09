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【現貨發售】masklab 推三款全新漸變色口罩 獨立包裝售$88盒起

行內熱話 17:03 2020/09/09

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香港口罩廠 masklab 表示，將推全新的漸變色口罩系列新成員。

 【一文看清】搶手日台港產口罩! 即市發售+優惠情報 【即日不斷更新】

今次廠方將推出 3 個新款式，設計靈感更是來自久違的海島旅遊。為了配合度假風的概念，我們更特別利用當地有名的雞尾酒為口罩命名，這三個色系有「夏威夷叢林」的綠黃漸層款、「冰島藍湖」的藍紫漸層款和「馬里布黃昏」的橘紅漸層款。

這三款漸變色口罩全部是現貨，即時發售。售價方面，25 個一盒的獨立包裝售 $88，非獨立包裝 50 個裝售 $148。成人和中童尺寸，同時開售。

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masklab 口罩規格

-達到 EN 14683 Type IIR (歐盟最高標準) 
-細菌過濾率 BFE: 99.39%
-液體阻擋 Fluid Resist: 16kPa (120 mmHg)
-透氣壓力差 Delta P: 36.8 Pa/cm² (3.68 mmH2O/cm²)
-含菌量 Microbial Cleanliness: 17.8 cfu/g
-粒子過濾率 (PFE): >99% 
-UL認證無毒無偶氮顏料染色

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 口罩購買連結<<<

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 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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