【現貨發售】masklab 推三款全新漸變色口罩 獨立包裝售$88盒起

香港口罩廠 masklab 表示，將推全新的漸變色口罩系列新成員。

【一文看清】搶手日台港產口罩! 即市發售+優惠情報 【即日不斷更新】

今次廠方將推出 3 個新款式，設計靈感更是來自久違的海島旅遊。為了配合度假風的概念，我們更特別利用當地有名的雞尾酒為口罩命名，這三個色系有「夏威夷叢林」的綠黃漸層款、「冰島藍湖」的藍紫漸層款和「馬里布黃昏」的橘紅漸層款。

這三款漸變色口罩全部是現貨，即時發售。售價方面，25 個一盒的獨立包裝售 $88，非獨立包裝 50 個裝售 $148。成人和中童尺寸，同時開售。

【其他內容】 3E > 99%!日本川本口罩 屈臣氏平賣 $79.9/50個【詳情即睇:下一頁】

masklab 口罩規格

-達到 EN 14683 Type IIR (歐盟最高標準)

-細菌過濾率 BFE: 99.39%

-液體阻擋 Fluid Resist: 16kPa (120 mmHg)

-透氣壓力差 Delta P: 36.8 Pa/cm² (3.68 mmH2O/cm²)

-含菌量 Microbial Cleanliness: 17.8 cfu/g

-粒子過濾率 (PFE): >99%

-UL認證無毒無偶氮顏料染色

【其他內容】附直購連結!無限買! 3E>99% 日本製造 UNICHARM 超立體 3D 口罩 7 個包裝 屈臣氏官網即時發售【詳情即睇:下一頁】

口罩購買連結<<<

【其他內容】 【炎夏超透氣】ΔP=1.8! 日本製造 hogy 醫用口罩 實惠賣 $149盒 【詳情即睇:下一頁】

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l