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【Apple Event】不依賴單一廠商造iPhone 蘋果多供應商策略反增收入

商管策略 19:27 2020/09/09

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蘋果宣布在美國東岸時間 9 月 15 日下午 1 時，舉辦年度秋季發表會。當中新款 Apple Watch 智能手錶、iPad 等產品（iPhone 要 10 月才推出）成為外界的關注點，蘋果產品零件供應商以至代工生產商眾多，遍布中國、台灣、日本、美國及韓國等地，但於本港上市的供應商卻不多，主要有瑞聲科技、通達集團、高偉電子等上市公司。

為蘋果供應聲學元件 成主要收入

瑞聲科技主要產品包括微型揚聲器、受話器和微電機系統（MEMS），還提供觸控馬達、無線射頻（RF）結構件和光學器件等綜合方案，是蘋果最大的聲學器件供應商之一。公司今年上半年盈利按年跌 58% 至 3.2 億元人民幣，而佔瑞聲收入最多的聲學業務，季度收入增加 8% 至 19.1 億元。公司預期，競爭格局穩定，安卓聲學產品平均單價有望逐步穩定。

全球供應鏈改變？2019年中國出口比重跌 電子業成重災區見下一頁

供應商眾多 減少依賴單一廠商

通達近年為蘋果供應精密零件，並爭取進入其物聯網 (IoT) 的產品及可穿戴配件業務，以實現多產品的橫向發展。至於為蘋果供應前置攝像頭模組的高偉電子，公司主營移動設備相機模組及多種消費電子光學部件的設計、開發、製造及銷售，產品主要應用在智能手機、平板電腦及其他流動設備。公司相機模組的主要客户包括蘋果、LG 電子和三星電子。

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Photo：Unsplash

撰文 : 廖淑瑩

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