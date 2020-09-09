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Uber 2040 年全面採用電動車提供服務

業界頭條 08:47 2020/09/09

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優步（Uber）計劃 2030 年於美國、加拿大及歐洲城市全面提供電動車乘車服務，而到 2040 年則會在其他營運地區實現，目標是完全零排放。

外電指出，Uber 發布報告承認在提供服務時，客人乘車過程中的碳強度（定義為每英哩乘客產生的排放量）比普通車輛高 41％ 。因為 Uber 司機必須首先開車接送乘客，其行程比傳統公共運輸長。

欠合法陸上營運牌 Uber倫敦另推Uber Boat見下頁

Uber 執行長 Dara Khosrowshahi 表示，氣候變化仍然是全球人類生存威脅及危機；雖然他知道並不容易，但這需要每個人、每家企業以至任何國家採取行動。據悉，Uber 將投資 8 億美元幫助司機改用電動車，並與生產商建立合作希望能提供折扣。

Uber 更指出，現時在美國和加拿大的 15 個城市用戶可用多 1 美元代價選擇電動車或混能車，但需要額外支付 1 美元。 並計劃在今年年底之前在全球超過 65 個城市推出。

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撰文 : 彭振濠

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