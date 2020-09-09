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【附購買連結】日本城網店即時賣韓國製造 HAPPYDAY KF94 和 ALL KEEPER KF94口罩 售$6.72/個

行內熱話 15:07 2020/09/09

分享：

 日本城表示，正在網店發售 HAPPYDAY KF94 和 ALL KEEPER KF94口罩。

 【一文看清】搶手日台港產口罩! 即市發售+優惠情報 【即日不斷更新】

今次發售的分為白黑兩色 KF94 口罩，分別為 HAPPYDAY KF94口罩(白色)1盒25片裝和 ALL KEEPER KF94口罩(黑色)1套25片裝。每片獨立包裝，售價為$168/25片，平均每片賣 $6.72。用戶購買後可到指定分店取貨，免運費。

【其他內容】  3E > 99%!日本川本口罩 屈臣氏平賣 $79.9/50個【詳情即睇:下一頁】

【其他內容】附直購連結!無限買! 3E>99% 日本製造 UNICHARM 超立體 3D 口罩 7 個包裝 屈臣氏官網即時發售【詳情即睇:下一頁】


口罩規格

HAPPYDAY KF94 口罩(白色)/ALL KEEPER KF94口罩(黑色)

 

-韓國製造
-四層過濾結構
-3D立體設計，貼面剪裁，配戴舒適
-獨立包裝，方便攜帶
-成人適用

 

 口罩購買連結<<<

【其他內容】  【炎夏超透氣】ΔP=1.8! 日本製造 hogy 醫用口罩 實惠賣 $149盒 【詳情即睇:下一頁】 

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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