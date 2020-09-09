【附購買連結】日本城網店即時賣韓國製造 HAPPYDAY KF94 和 ALL KEEPER KF94口罩 售$6.72/個

日本城表示，正在網店發售 HAPPYDAY KF94 和 ALL KEEPER KF94口罩。

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今次發售的分為白黑兩色 KF94 口罩，分別為 HAPPYDAY KF94口罩(白色)1盒25片裝和 ALL KEEPER KF94口罩(黑色)1套25片裝。每片獨立包裝，售價為$168/25片，平均每片賣 $6.72。用戶購買後可到指定分店取貨，免運費。

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口罩規格



HAPPYDAY KF94 口罩(白色)/ALL KEEPER KF94口罩(黑色)

-韓國製造

-四層過濾結構

-3D立體設計，貼面剪裁，配戴舒適

-獨立包裝，方便攜帶

-成人適用

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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