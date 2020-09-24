【附購買連結】日本城網店即時賣韓國製造 CHEONGJEONG94 KF94成人小童口罩 售$5.87/個

日本城表示，正在網店發售 CHEONGJEONG94 KF94 口罩。

【一文看清】搶手日台港產口罩! 即市發售+優惠情報 【即日不斷更新】

今次發售的分為成人和小童 CHEONGJEONG94 KF94 口罩。每片獨立包裝，售價為$88/15片，平均每片賣 $5.87。用戶購買後可到指定分店取貨，免運費。

買 30 片再送韓國SNP便攜裝70%酒精搓手液1包或韓國TONYMOLY蘆薈消毒啫喱搓手液1支。

▲ CHEONGJEONG94 KF94成人小童口罩

KMB 九巴口罩大優惠! 買口罩送口罩 仲有九巴玩具車送 買 $400 口罩送 $300 禮物

KF94 口罩規格

-韓國製造

-三層過濾結構

-3D立體設計，貼面剪裁，配戴舒適

-獨立包裝，方便攜帶

口罩購買連結<<<

【附購買連結】台灣製造! Medicom Safe Mask 售$100/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l