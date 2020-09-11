【疫市營商】港式 meme 文化做標籤 本地手工啤葵廣開張抗逆市

▲ 專門店位於葵涌廣場 2 樓，吹啤啤的 logo 非常別致(右下)。

新冠肺炎肆虐，不少公司皆採取守業態度等待市道好轉，亦有公司毅然入市，盼先人一步搶佔先機。近日有手工啤酒品牌創立全港首間自家品牌專門店，於「疫市」重鎚出擊。

吹啤啤成立於 2016 年，創辦人梁家泰 （David）笑言公司規模細，荃灣釀酒廠只有車房大小，雖然總產量不多但酒款有 10 款，屬較多元化的品牌。他說：「專門店在 9 月 6 日在葵涌廣場 2 樓開業，其實在疫市開舖，就好像敢不敢在沙士期間買樓一樣，特殊時期可能便可以一搏。現時確是零售寒冬，但最受影響的是奢侈品。啤酒價格低影響未必太大；加上葵涌廣場附近無酒舖，競爭低，我信相是大有可為的。」

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▲ 專門店有多款酒以供選購。

現時專門台最好賣的啤酒分別是「蘋果西打」、「單眼佬」和「板藍根 ipa」，梁家泰說：「cider 易入口，而單眼佬就用了話梅和蜜糖，很適合剛入門飲手工啤的人，他們佔了消費群體大多數，未來都會釀多些來迎合市場。」至於「單眼佬」和「板藍根 IPA」，它們的標籤設計都非常獨特。

梁家泰表示香港手工啤百花齊放，現時有近 20 多個品牌，間間公司都有自己特色和故事，「吹啤啤」的語境帶有一種一飲而盡的感覺，彷彿被惹怒後需要飲酒舒緩，而公司的產品就秉承著這種風格，所以會用上幽默二創設計，搏君一笑、諷刺時事：「單眼佬」咸咸甜甜，用上香港人定必認得出的咸濕佬；「板藍根 IPA」 引中藥作為材料之一。

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▲ 標籤有二次創作的，也有標籤是找設計師特恴設計。

「吹啤啤」專門店是全香港首間、亦是唯一一間酒廠兼營自家品牌零售。梁家泰身兼生產商和零售商，天天要朝 9 晚 11 忙過不停。他說：「中午就要開舖，因為有午市人潮，晚上 9 點半才收舖，因為葵廣有夜市，然後就要回酒廠釀酒。舖頭現在會賣 5 % 外來酒，又為了有足夠現金流，所以公司會承接生產周期短的非發酵釀製，例如茶、冷萃咖啡等等。」

兩頭走當然辛苦，但梁家泰稱當是給一個機會自己，始終做門市能夠直接講述品牌故事給顧客知道，又可增加品牌曝光率。他說：「我很喜歡本土文化，最喜歡的產品是我第一款釀的酒『紅 VAN 大佬』，在外國很多自釀酒都會用當地文化做標籤，很有作為手信的價值，香港紅 VAN 司機的工作態度全地球都找不到，本土到極，過往都有外國人曾買來做手信，我亦很希望可以藉著我的酒，將本土文化宣揚開去。」

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▲ 手工啤的標籤設計各有特色。

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