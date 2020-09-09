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【管理Tips】Lunch 勿做「孤獨精」！ 一齊用餐同事融洽兼增工作效率

商管策略 13:21 2020/09/09

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不少打工仔會獨自解決午餐，放鬆沉澱一下兼思考工作。不過管理顧問機構 Gallup 的研究顯示，打工仔每周在自己的辦公枱吃午餐的次數超過 1 次，不僅無助提高工作效率，甚至會失去工作滿足感，以及降低跟同事一起工作的樂趣。

隨著特區政府逐步放寬限聚令，上班族不妨跟同事出外吃午餐，甚至可用以下 8 個小撇步，透過「一起用餐」改善工作效率，順道聯誼一下。

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(1) 遙距工作也可定期聚會

若你或其他同事在家或遙距工作，找個時間讓整個團隊聚在辦公室或某人的家中共進一餐。這種聚餐的目的是建立連結，別要求人們為了團隊聚餐，犧牲個人時間。午餐聚會毋須大魚大肉花巧，若烹調太花時間，你可以請同事贊助甜品，或者帶一盒他們喜歡的餅乾也可以。

(2) 善用用餐時間擴大人脈

每周找 1 天和你不是很熟的同事一起用餐，列出你有希望結識認識的人，如公司內部的同事和公司外部的人，每個月可提前幾星期提出共進午餐的邀請。

(3) 零食隨時換取情報

當同事下午來找你拿取零食時，可能會順便分享觀察或內幕消息。辦公室裏，誰有好吃的零食，很快就會傳開來。所以，你也可以當零食供應者，換取一些小道消息，或許能夠幫助你把工作做得更好。

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有時零食可以換取一些小道消息

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與同事一起進餐亦有以下幾點需要留意，否則會招人閒話：

（1）不要把一起用餐變成強制性質。一起吃頓飯應該是樂趣，有些公司卻被批評為把供應餐點變成「困住」員工的方式。
（2）留心同事會否有食物敏感，但是別被這些因素而限制；可以嘗試準備比較常見的零食或常見的蔬果，擺盤起來也很美觀。
（3）團隊在會議室為當月壽星慶祝生日、分享蛋糕後，記得留下來幫忙清理。若只顧著吃，吃完就離開，容易會招人閒話。

你可以嘗試準備一些比較常見的零食或常見的蔬果，擺盤起來也很美觀

Lunch time 做孤獨精 反而令工作效率提升?見下頁

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Photo：pexels

撰文 : 廖淑瑩

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