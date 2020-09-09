【附 7 折優惠碼】香港製造紫花油 WeArmask Level 2 口罩 現貨售$66.6盒起

香港紫花油大藥廠表示，自家生產的 WeArmask 現在正式發售!

【一文看清】搶手日台港產口罩! 即市發售+優惠情報 【即日不斷更新】

WeArmask 口罩產品符合 Level 2(EN14683 Type II；ASTM Level 2標準)，細菌過濾率 (BFE) 99.9%及微粒子過濾效率 (PFE) ≥ 98%；生產廠房更獲取ISO 7 (1萬級)標準的無塵車間 (Cleanroom)作為口罩工場，淨化級別達到醫院手術室設置的標準，比一般要求的ISO 8 (100,000級)規格更高更嚴謹。

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▲ 紫花油 WeArmask 成人

即日起，WeArmask 正式在百保健美系網購平台作現貨發售，並提供 2 個優惠:

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WeArmask 口罩規格

成人適用



- 三層過濾防護白色口罩

- 高透氣‧高防力‧高過濾

- 親膚不刮面，舒適乾爽

- 尺寸：175mm x 95mm

- 符合 ASTM F2100-19 Level 2標準

- 符合EN14683 Type II 標準

- 細菌過濾率 (BFE) 99.9%及 微粒子過濾效率 (PFE) ≥ 98%

- 顏色：白色

- 容量：50片/盒

- 建議零售價：HK$138/盒

▲ 紫花油 WeArmask 中童

中童/小顏適用

-三層過濾防護白色口罩/紫色口罩 (中童/小顏)

- 抗菌‧高機能

- 親膚不刮面，舒適乾爽

- 尺寸：145mm x 95mm，適合中童或小顏人士使用

- 符合 ASTM F2100-19 Level 2標準

- 符合EN14683 Type II 標準

- 細菌過濾率 (BFE) 99.9%及 微粒子過濾效率 (PFE) ≥ 98%

- 顏色：白色 / 紫色

- 容量：30片/盒

- 建議零售價：HK$95/盒

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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