【無懼抵制】花木蘭 Disney+上架收入暴增193％救迪士尼！串流平台取代戲院「回不了頭」

自迪士尼電影《花木蘭》上映後，在港台兩地被受爭議。但電影在串流平台 Disney+ 上架後，仍能帶動平台的收入激增 193%，高達 1,200 萬美元，而《花木蘭》在平台上的下載量比上週末激增 68%，達到 89 萬。新冠肺炎疫情令不少電影被迫延遲上映，令電影商改用串流平台發行電影，這種模式隨時成為另一種新趨勢。

爭議聲中下載量激增68%

《花木蘭》最初在今年 3 月上映，但受疫情影響，最終迪士尼在 8 月初宣布，《花木蘭》於 9 月 4 日在 Disney+上架，用戶可用 29.9 美元（約231港元）觀看這部電影。即使電影價格比起在戲院觀賞高，而且電影曾因政治事件引起爭議，但《花木蘭》Disney+上映後，立刻登上觀看榜首位，超越長紅卡通影集《阿森一族》(The Simpsons)。《花木蘭》成功帶動 Disney+ 的收入，迪士尼執行長 Bob Chapek 強調這只是一次性的做法，並非測試新的發布模式。

主題樂園關閉・電影上映無期 迪士尼善用網上平台留住粉絲【見下一頁】

▲ Disney+訂閱用戶數已達到6,050萬人，旗下三大串流服務用戶數總計突破1億人

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串流業務挽救集團收入 或成未來電影上映方式

受新冠肺炎疫情影響，主題樂園關閉、電影在戲院上映無期，Disney+ 成為集團的「救命草」。在上季業績中，迪士尼透露 Disney+ 訂閱用戶數已達到 6,050 萬人，旗下 3 大串流服務用戶數總計突破 1 億人。至於競爭對手 Netflix 執行長 Reed Hastings 也承認，Disney+ 表現非常優秀，只花 5 個月就突破 5,000 萬訂閱戶，達成 Netflix 耗費 7 年才達到的成果。

這次《花木蘭》帶動平台的營收，而廣受好評的《曼達洛人》(The Mandalorian) 第二季也即將於 10 月 30 日上架，有望再次帶動下載數目及訂戶數目增長。

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Photo﹕IMDb、Disney