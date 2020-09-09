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8 間 Apple 代工廠將由大陸撤走 全部搬到印度!

行內熱話 03:52 2020/09/09

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近年因中美貿易戰及新冠肺炎等因素，愈來愈多生產線撤出中國。印度通訊與資訊科技部長 Ravi Shankar Prasad 早前表示，據其得知的消息，Apple 公司約有 8 家代工工廠，已從中國轉遷至印度。 
  
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據印度媒體報道，日前印度通訊與資訊科技部長 Ravi Shankar Prasad 出席交流活動時表示，印度正在崛起，成為一個大型製造中心，全球製造商生態系統意識到，必須找到中國以外的地方設廠。他又稱，目前除了 Samsung 將在印度設廠及擴大投資外，據他得知的消息，蘋果也已將約 8 家工廠從中國轉移到印度。

他指自 2014 年印度人民黨掌權以來，印度只有 2 家手機工廠，但現在在印度的手機廠已超過 250 家。在政策上，印度政府也正推動「印度製造」計劃（或印度自力更生計畫，Atmanirbhar Bharat），政府邀請全球的企業來到印度，與印度的企業合作。他認為印度已成為支持世界經濟的良好經濟力量。

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撰文 : 張文啟

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