【附直購連結】名牌返回疫前價? Medicom 獨立包裝口罩 實惠快閃價售 $49.9/40個

近日香港口罩售價大跌，不少人談論口罩售價何時才回疫前價。現時部分不知名的口罩售價，已降至疫前價水平，但未見有大品牌口罩大劈價。不過今次實惠發售的 Medicom 口罩，確實返回疫前價水平。

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有網民在 FB 群組報料，指自己昨晚成功在實惠網店成功購買一盒 Medicom 幼兒口罩，最驚喜是竟成功用 $49.9 購得口罩，並已獲購買確認。不過口罩只「快閃」開賣一會，很快就售罄。網民更提醒買家，記得 bookmark 連結，或使用「到貨提醒」功能，分分鐘會再次快閃開賣呢!

究竟大家能否遇到實惠再次開賣呢? 可能要碰碰運氣。

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▲ Medicom口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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