【一盒齊6色】TL Mask 彩虹港產 Level 3 口罩 獨立包裝售$83盒

▲ TL Mask 彩虹系列

福港中西大藥行表示，正發售 TL Mask 彩虹口罩。



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TL Mask 彩虹口罩一盒有齊 6 種顏色口罩，包括:櫻花粉、橘子橙、蛋花黃、清新綠、天尉藍和薰衣紫。口罩為成人尺寸，通過美國 ASTM Level 3 測試，防護性強。TL Mask 已在各福港中西大藥行和網店發售。

▲ TL Mask 彩虹系列

TL Mask 口罩規格



-通過美國ASTM F2100-19 Level 3測試

-BFE >99%

-PFE >99%

-VPE >99%

-一盒 30 個

-獨立包裝

-成人尺寸

售價$83

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▲ TL Mask 彩虹系列

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*網上結帳時可選擇：



1.於福港5間門市自取（免費）

2. 順豐SF到家/順豐SF智能櫃/順豐站（運費到付）

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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