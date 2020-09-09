【慳錢秘笈】$120 筍買 abc Mobile 62GB 4G 年卡！ 升級 CSL 42Mbps 網絡

由 CSL 官方特約經銷商 abc Mobile 推出的全功能儲值年卡，近日全面升級，於「鴨記」只需 HK$120 即可購入一張有 $380 儲值額嘅 SIM 卡，夠玩 1 年 62GB 數據，仲係用 CSL 42Mbps 4G 網絡，最適合中小企節省開支使用。



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這 SIM 卡在深水埗「鴨記」普遍賣 $120 至 $130，有 $360 儲值額。於 2020 年 12 月 31 日或之前啓動，即送首 30 日 2GB 4G 數據、1,000 分鐘本地通話、$20 額外儲值額。

啓動 SIM 卡後，於 2020 年 12 月 31 日或之前，撥打「*122*533*10#」，就可以扣 $348 儲值額，啓用限時升級之 365 日 60GB 4G 數據，另再加 1,000 分鐘本地通話，亦即成為一張合計 62GB 4G 數據加 2,000 分鐘本地通話嘅「年卡」。

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▲ abc Mobile 62GB 4G 年卡

值得一提嘅係，abc Mobile 用嘅 4G 網絡亦已升級為 42Mbps 網速，同 Your Mobile 睇齊，亦送無限 CSL Wi-Fi 服務。另外，abc Mobile 及 Your Mobile 都係 CSL 官方特約經銷商，據指，其網絡優先權較 MVNO 為高。

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