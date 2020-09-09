  • 27°C
香港時間 : 2020909日 (三) 02:53
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【慳錢秘笈】$120 筍買 abc Mobile 62GB 4G 年卡！ 升級 CSL 42Mbps 網絡

行內熱話 02:05 2020/09/09

分享：

由 CSL 官方特約經銷商 abc Mobile 推出的全功能儲值年卡，近日全面升級，於「鴨記」只需 HK$120 即可購入一張有 $380 儲值額嘅 SIM 卡，夠玩 1 年 62GB 數據，仲係用 CSL 42Mbps 4G 網絡，最適合中小企節省開支使用。 
  
【一文看清】搶手日台港產口罩! 即市發售+優惠情報 【即日不斷更新】

這 SIM 卡在深水埗「鴨記」普遍賣  $120 至  $130，有 $360 儲值額。於 2020 年 12 月 31 日或之前啓動，即送首 30 日 2GB 4G 數據、1,000 分鐘本地通話、$20 額外儲值額。 

啓動 SIM 卡後，於 2020 年 12 月 31 日或之前，撥打「*122*533*10#」，就可以扣 $348 儲值額，啓用限時升級之 365 日 60GB 4G 數據，另再加 1,000 分鐘本地通話，亦即成為一張合計 62GB 4G 數據加 2,000 分鐘本地通話嘅「年卡」。

【其他內容】  3E > 99%!日本川本口罩 屈臣氏平賣 $79.9/50個【詳情即睇:下一頁】

abc Mobile 62GB 4G 年卡

值得一提嘅係，abc Mobile 用嘅 4G 網絡亦已升級為 42Mbps 網速，同 Your Mobile 睇齊，亦送無限 CSL Wi-Fi 服務。另外，abc Mobile 及 Your Mobile 都係 CSL 官方特約經銷商，據指，其網絡優先權較 MVNO 為高。

 【其他內容】  港人重回日本有望？ 特區政府跟11個國商議重啟出遊　日本泰國稱有興趣

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 張文啟

相關文章

【即將遊日】「旅遊氣泡」爭取港人旅遊日本？網購風險低代購有需求
2020/09/08
【即將遊日】「旅遊氣泡」爭取港人旅遊日本？網購風險低代購有需求
【最後一代?】華為無法生產麒麟晶片！Mate 40 或成高端芯片絕版手機
今日
【最後一代?】華為無法生產麒麟晶片！Mate 40 或成高端芯片絕版手機
【商務往來】 深圳酒店經理：沒有香港人消費撐不住! 「封關」後深圳酒店生意急跌
今日
【商務往來】 深圳酒店經理：沒有香港人消費撐不住! 「封關」後深圳酒店生意急跌
網絡通訊 4G Wi－Fi csl

上一篇文章

【一盒齊6色】TL Mask 彩虹港產 Level 3 口罩 獨立包裝售$83盒

下一篇文章

【最後一代?】華為無法生產麒麟晶片！Mate 40 或成高端芯片絕版手機
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹