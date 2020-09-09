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【最後一代?】華為無法生產麒麟晶片！Mate 40 或成高端芯片絕版手機

行內熱話 01:54 2020/09/09

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受美國對華為禁令影響，台積電早前宣佈在 9 月 14 日出貨後將不再為華為生產晶片。近日，華為消費者業務行政總裁余承東公開表示華為沒有辦法生產自家高端晶片，中國企業只做了設計，而這是一個教訓。 
  
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據中國媒體報導，余承東表示搭載麒麟 9000 晶片的華為 Mate 40 手機系列將會在今年秋季上市，但這可能是最後一代。因為華為一直缺乏高端晶片生產技術，雖然能設計晶片，但卻無法自行生產自家的晶片。再加上沒有相應的中國晶片製造業支持，華為將面臨沒有晶片可用的情況。

華為麒麟晶片

余承東指出，搭載麒麟 9000 晶片的 Mate 40 系列數量有限。若美國之後不撤銷禁令，這可能成為搭載高端芯片的絕版機。所以，他最後承認中國企業只做了設計，沒有生產技術是一個教訓。

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撰文 : 梁綺文

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