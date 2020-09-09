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【商務往來】 深圳酒店經理：沒有香港人消費撐不住! 「封關」後深圳酒店生意急跌

行內熱話 01:39 2020/09/09

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受新冠肺炎疫情影響，全球多國本年的旅遊收入按年大跌，而近日提倡在疫情新常態下生活的中國致力推動國內遊，以挽救因疫情對旅遊業的損失。中國內地有記者便到深圳各區的旅行社和酒店了解情況。雖然近期市民已經逐漸恢復出遊計劃，但不少旅行社生意依然平平，而酒店方面則以各種超低價吸引住客，望可填補疫情間的損失。 
  
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有報告指，以 2019 年新年期間的旅遊收入規模推算，2020 年疫情為旅遊業帶來超過 5,000 億元損失，相當於國內一個季度生產總值的 2% 左右。而有旅行社透露，近期中央開放國內遊，總算可以彌補到些許上半年收入的空缺。不過由於疫情在海外蔓延且仍未有緩和跡象，國內旅行社需全面取消境外遊線路，這對廣大旅行社來說，則是重大的損失。

至於與旅遊業息息相關的酒店業而言，不少仍是在苦苦掙扎。報道指深圳羅湖區以及福田區的酒店，發現幾乎所有酒店均是以超低價促銷以提高酒店的入住率，減少客房閒置。其實深圳與香港只有一河相隔，在疫情之前，不少港人都會在周末到深圳周邊地區放鬆一下，以往如在節日假期的話，附近酒店的入住率也極高。但現時兩地仍未「通關」，因此一間平時主要接待香港和東南亞遊客的五星級大酒店入住率也非常低，客源減少近 80%。

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報道指現時大多入住的住客都是在國內來出差或旅遊，而且價格比往年同期便宜了超過 400 人民幣。另外一家位於羅湖火車站附近的商務酒店生意影響似乎更加嚴重，酒店的銷售部經理向記者表示，整間酒店共有 90 間客房，採訪當日僅有 30 間客房被預訂，入住率為 33%，而以往其酒店大多預訂的均是香港旅客，但現時香港爆發第三波疫情，遲遲未能通關，所以在沒有香港旅客的支持下，直言「不知道能撐到什麼時候」，現時只可靠降低房價來維持開支。 

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撰文 : 徐慧兒

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