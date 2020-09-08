【香港研發】城大研發可重用石墨烯口罩 陽光照射下殺菌率近 100％

新冠肺炎肆虐，口罩仍是民眾日常生活必需品之一。當中我們最常用的一次性外科口罩，其實沒有抗菌能力，有可能造成二次感染。城大化學系團隊早前成功研發出石墨烯口罩，口罩在陽光照射下，10 分鐘可殺菌達 99.998%。



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香港城市大學化學系助理教授葉汝全博士及其團隊，早前成功開發抗菌功能的石墨烯口罩。葉博士表示：「我們的激光感生石墨烯材料能夠殺死幾乎全部大腸桿菌及空氣中的細菌。石墨烯與細菌的相互作用引致細菌死亡。」

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隨後團隊測試激光感生石墨烯材料抗病毒的能力，並有理想結果。對兩種冠狀病毒的初步測試發現，激光感生石墨烯材料可於 5 分鐘內使超過 90% 的病毒失去活性，10 分鐘後全部病毒失去活性。在無光線照射之下，可殺死 8 成細菌；而在陽光照射下，10 分鐘可殺菌率逾99%

研究團隊的另一突破，是把生產石墨烯及設定形狀的工序合而為一，節省了時間及成本，並且有助解決原材料的問題，因為新技術可把大部分含碳的材料，如纖維和紙張等，轉化為石墨烯。葉汝全表示：「我們也可運用生物質或生物材料。這是環保技術。製作工序很簡單，製成品的價錢大約介乎外科口罩與 N95 口罩之間。」他又補充，口罩可清洗並重用大概 10 次。團隊預計會在今年10至11月再作測試，同時有計劃待通過認證後推出市場。

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