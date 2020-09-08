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Mask Factory 終推 Level 3 口罩! A3 系列獨立包裝最平售 $86.8

行內熱話 21:36 2020/09/08

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Mask Factory 表示，即將開售 Level 3 成人口罩 A3 系列。
 
【一文看清】搶手日台港產口罩! 即市發售+優惠情報 【即日不斷更新】

廠方表示，口罩顏色採用日本大熱白色，除了 BFE（細菌過濾率）、PFE（粒子過濾率）、VFE（痛毒過濾率）均達到 99% 之外， 保持極高透氣度之餘、更提升了面層抗水效能 。

【其他內容】3E 99%!港牌維康健永利寶口罩 獨立包裝售 $100/3盒 再送花王濕紙巾一包【詳情即睇:下一頁】

Mask Factory A3 口罩

【其他內容】  3E > 99%!日本川本口罩 屈臣氏平賣 $79.9/50個【詳情即睇:下一頁】

Mask Factory 口罩規格

-規格： ASTM Level 3
-過濾率：BFE＋PFE＋VFE＞99%
-顏色：白色
-數量：30片獨立包裝
-口罩尺寸：175mm x 93mm 成人 

-定價： $128
-首次發售優惠價： $118
-現低至74折，$86.8 優惠 (需用月方案。購買12個月方案額外多送3個月、6個月方案額外多送1個月)

【其他內容】  【炎夏超透氣】ΔP=1.8! 日本製造 hogy 醫用口罩 實惠賣 $149盒 【詳情即睇:下一頁】

Mask Factory A3 口罩

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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