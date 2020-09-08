Mask Factory 終推 Level 3 口罩! A3 系列獨立包裝最平售 $86.8

Mask Factory 表示，即將開售 Level 3 成人口罩 A3 系列。



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廠方表示，口罩顏色採用日本大熱白色，除了 BFE（細菌過濾率）、PFE（粒子過濾率）、VFE（痛毒過濾率）均達到 99% 之外， 保持極高透氣度之餘、更提升了面層抗水效能 。

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▲ Mask Factory A3 口罩

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Mask Factory 口罩規格

-規格： ASTM Level 3

-過濾率：BFE＋PFE＋VFE＞99%

-顏色：白色

-數量：30片獨立包裝

-口罩尺寸：175mm x 93mm 成人

-定價： $128

-首次發售優惠價： $118

-現低至74折，$86.8 優惠 (需用月方案。購買12個月方案額外多送3個月、6個月方案額外多送1個月)

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▲ Mask Factory A3 口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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