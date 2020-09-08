【附購買詳情】台製藍鷹牌口罩港行大貨到! 4 層 N95 立體口罩多種尺寸官網有售

台灣製造的藍鷹牌口罩是港人喜愛的台罩名牌之一，今次香港總代理官網發售多款口罩。



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藍鷹牌香港代理表示，藍鷹牌口罩準時 9 月 10 日 (四) 12:00 正午上架, 首輪合共賣 5,000 盒成人/小朋友立體口罩。發售口罩如下:



1.3D立體 4層 N95口罩系列的1-3歲, 2-6歲及6-10歲 售價$180/50個



2.3D立體 3層 超透氣口罩系列的 2-6歲, 6-10及成人 售價$150/50個

購買後，口罩將於14/9 至 18/9出貨，可順豐到付或自取。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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