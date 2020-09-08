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【附購買詳情】台製藍鷹牌口罩港行大貨到! 4 層 N95 立體口罩多種尺寸官網有售

行內熱話 18:14 2020/09/08

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台灣製造的藍鷹牌口罩是港人喜愛的台罩名牌之一，今次香港總代理官網發售多款口罩。
 
【一文看清】搶手日台港產口罩! 即市發售+優惠情報 【即日不斷更新】

藍鷹牌香港代理表示，藍鷹牌口罩準時 9 月 10 日 (四) 12:00 正午上架, 首輪合共賣 5,000 盒成人/小朋友立體口罩。發售口罩如下:

1.3D立體 4層 N95口罩系列的1-3歲, 2-6歲及6-10歲  售價$180/50個

2.3D立體 3層 超透氣口罩系列的 2-6歲, 6-10及成人   售價$150/50個

 購買後，口罩將於14/9 至 18/9出貨，可順豐到付或自取。

【其他內容】3E 99%!港牌維康健永利寶口罩 獨立包裝售 $100/3盒 再送花王濕紙巾一包【詳情即睇:下一頁】

口罩購買連結<<<

【其他內容】  3E > 99%!日本川本口罩 屈臣氏平賣 $79.9/50個【詳情即睇:下一頁】 

【其他內容】 一包齊 6 色! 官方代理指定藥房賣 Medicom 彩虹口罩現貨售 $25/包【詳情即睇:下一頁】

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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