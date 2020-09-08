【限聚令放寬】聚餐毋須再分枱增食肆生意　拉麵店：長遠應開放所有座位

香港特區政府宣布周五（9 月 11 日）起，食肆每枱人數放寬至最多 4 人。有拉麵店認為每枱人數放寬 4 人，有助餐廳員工安排入座流程更靈活及較易安排，長遠則應全面開放所有座位。。

香港一幻拉麵的總經理李文健（Donovan）表示，一幻拉麵店主要是輕食快餐為主，當政府實施食肆 2 人一枱限聚令後，一般 3 人聚餐因分枱而卻步。現時政府周五放寬社交距離限制，食肆每枱人數放寬至最多 4 人，入座流程更靈活及較易安排。

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▲ 香港一幻拉麵的總經理李文健（資料圖片）

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李文健又認為，政府現時餐飲處所內的顧客數目不得超過該處所通常座位數目的一半，希望盡快可以全面開放所有座位。

至於觀塘成業街「新匯聚餐廳小廚」負責人韓清雲指，現時晚市的生意額僅有數千元，4 人總比 2 人一枱食肆限聚人數理想，大家應諒解政府分階段放寬措施，政府逐步放寬社交距離措施亦無可厚非。餐廳主要服務工廠區客為主，部分公司安排員工在家工作（home office），因此減少生意故一切要看公司安排上班。

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