  • 27°C
香港時間 : 2020908日 (二) 20:16
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【限聚令放寬】聚餐毋須再分枱增食肆生意　拉麵店：長遠應開放所有座位

商管策略 18:59 2020/09/08

分享：

香港特區政府宣布周五（9 月 11 日）起，食肆每枱人數放寬至最多 4 人。有拉麵店認為每枱人數放寬 4 人，有助餐廳員工安排入座流程更靈活及較易安排，長遠則應全面開放所有座位。。

香港一幻拉麵的總經理李文健（Donovan）表示，一幻拉麵店主要是輕食快餐為主，當政府實施食肆 2 人一枱限聚令後，一般 3 人聚餐因分枱而卻步。現時政府周五放寬社交距離限制，食肆每枱人數放寬至最多 4 人，入座流程更靈活及較易安排。

餐廳可4人同枱食 家庭聚會餐廳：晚市得3枱客「捱住等黎明」：見下一頁】 

香港一幻拉麵的總經理李文健（資料圖片）

火鍋店料生意上升 惟直斥：為何飲食業再為防疫失敗埋單：見下一頁

李文健又認為，政府現時餐飲處所內的顧客數目不得超過該處所通常座位數目的一半，希望盡快可以全面開放所有座位。

至於觀塘成業街「新匯聚餐廳小廚」負責人韓清雲指，現時晚市的生意額僅有數千元，4 人總比 2 人一枱食肆限聚人數理想，大家應諒解政府分階段放寬措施，政府逐步放寬社交距離措施亦無可厚非。餐廳主要服務工廠區客為主，部分公司安排員工在家工作（home office），因此減少生意故一切要看公司安排上班。

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

撰文 : 鍾采餘

相關文章

【疫市營商】「快閃店」續租租金寬減不一　小商戶：商場減租欠誠意
今日
【疫市營商】「快閃店」續租租金寬減不一　小商戶：商場減租欠誠意
【疫市營商】疫情未完學校照網上授課　教師家長培訓講座需求大
2020/09/04
【疫市營商】疫情未完學校照網上授課　教師家長培訓講座需求大
【限聚令放寬】餐廳可4人同枱食　家庭聚會餐廳：晚市得3枱客「捱住等黎明」
今日
【限聚令放寬】餐廳可4人同枱食　家庭聚會餐廳：晚市得3枱客「捱住等黎明」
商業營銷 疫情 限聚令 餐飲 拉麵 小店 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【即將遊日】「旅遊氣泡」爭取港人旅遊日本？網購風險低代購有需求
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹