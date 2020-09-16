【移民英國】升學顧問都有B2B市場？幫外國學校來港宣傳搵真銀

英國一向是港人海外升學的選擇，而隨著英國 7 月宣布 BNO「5+1」擴權方案後，令英國升學公司生意大增，但隨之而來的競爭汰弱留強也是必然的事。從事英國升學顧問已 6 年的陳思銘（Samuel） 表示，自 6 月開始公司生意已「追返 4 年嘅數」；他亦不時在社交平台開直播解答升學問題，甚至在公司設立市場推廣團隊，為英國學校提供廣告方案，改變升學顧問服務的生態。

開直播接廣告 改變產業模式

陳思銘 9 歲時已在英國讀書，直至 2014 年回港創辦「英識教育」。他表示，當初創業時是「摸著石頭過河」，加上要面對資金問題。初期主要靠客人互相介紹，加上開始在媒體撰寫專欄才漸漸打響名堂。

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▲ 英識教育創辦人陳思銘（Samuel）

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市面上大多數有規模的升學屬老字號，靠品碑「食老本」已能生存，陳思銘年紀輕輕就選擇以升學顧問為事業，營運方向跟其他「老行尊」不同。他在 3 月開始在 Facebook 專頁開直播，高峰時期有十多萬人觀看。Samuel 又指，表面上公司是經營英國升學，但目前有 3 至 4 成生意來自市場及品牌方面，例如英國學校來港宣傳時，團隊會為客戶提供廣告方案，這方面業務成為公司的主要收入。

不怕抄襲 未來計劃上市

創業之路開始取得成功，且公司在自 6 月起的生意已經追回過往 4 年的數目。陳思銘坦言，有不少對手模仿他的經營方式，但他認為「硬件可以抄，但軟件好難抄」。至於未來，Samuel 表示公司將上市，而且他計劃在英國做地產發展商，現正修讀相關課程做好準備。

▲ 英國劍橋大學國王學院。

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Photo：pexels、Billy Wilson@Flickr