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【疫市營商】人流非商場生意來源？葵涌商廈教育中心： 客戶主要是家長介紹

業界頭條 16:00 2020/09/12

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接連港鐵葵興站兼鄰近商廈九龍貿易中心（KCC）的 Life@KCC 是活化巴士車廠用地，SME .hket 記者約 5 時到這商場視察所見商場市面人流淡靜，發現教育中心分校新進駐這商場。

在 KCC 新開張教育中心分校的李先生認為，開設這間分校是預先籌備，人流多寡非重點，客戶主要是家長介紹；這個新商場近兩年落成，跟鄰近葵興港鐵的商場相比下，環境和配套較良好。

靠街坊生意不夠 D2 Place 租戶盼市集重開帶旺人流：見下一頁

其中一樓層大型建身中心，該樓層保持一定的人流。

人流回復暢旺但吉舖多 葵涌廣場商戶趁平租開舖：見下一頁

至於零售店舖的古先生指：「經過一星期觀察商場人流與想象中還要好，平日商場市面人流影響不大，反而疫情關係周日商場部分食肆封起圍欄，因為周末KCC 員工毋須上班，部分 KCC 的食肆也會關門。」

古認為，這個商場市面人流只是中午和放工時段人數增多，相信市民逛街會選擇葵芳地區。商舖的營業時間非固定，部分商店「間歇性」選擇開店，如附近化妝品零售商店平日時段營業時間正常，惟星期五、六及日未必選擇開舖。

疫情關係周日商場部份食肆封起圍欄，因周末KCC員工不用上班部份KCC的食肆也會關門。

銅鑼灣商舖賣價1年跌3成 旺街舖月租70萬風險高無人問津：見下一頁】 

同類型商店的負責人 Ambby 認為，過往這個商場的市面人流還算正常，疫情期間人流180度轉變，現時人流局限於上班及下班時段，加上這個商場可逛街的商舖不多。另外，本港經濟下滑市民消費力弱，市民待經濟轉好才消費。

此外，王先生表示，中午約 1 時至下午 3 時的商場人流最多，因附近 KCC 的上班族午飯時間，另外下午 6 時放工時段人流回升，直至 7 時後商場開始淡靜。

個別商舖的營業時間非固定，部分商店「間歇性」開店。

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撰文 : 鍾采餘

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