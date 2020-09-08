  • 27°C
香港時間 : 2020908日 (二) 19:48
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【即將遊日】「旅遊氣泡」爭取港人旅遊日本？網購風險低代購有需求

商管策略 18:23 2020/09/08

分享：

新冠肺炎疫情令港人外遊受到限制，而隨著本港疫情逐漸放緩，政府今午表示先後與 11 個國家探討在指定情況下重啟出遊，當中日本及泰國表示有興趣，相信港人出遊亦只是時間問題。有從事日本代購的人士認為，即使將來放寬旅遊限制，對生意未必會造成太大影響，即使未有疫情，市場仍然對代購有需求。

專營日本代購 Hey Japan Store 負責人 Jessica Cheung 表示，新冠肺炎疫情期間港人未能旅遊，變相令代購服務變得重要。她解釋，今年 2 月開始網店的生意額大增 3 成，當中以日本零食最受歡迎。對於政府計劃推出「旅遊氣泡」，Jessica 認為，對於港人來說是好事，始終大家「悶咗好耐」。Jessica 預計，如果旅遊氣泡最終成事，未必會對代購生意造成太大影響，因為有些港人未必會在開放初期外遊，仍需要觀察一段時間，所以短期生意可能上升。

火鍋店料生意上升 惟直斥：為何飲食業再為防疫失敗埋單見下一頁

網店在2月開始生意額大增3成，當中以日本零食最受歡迎。

特區政府跟11個國商議重啟出遊 日本泰國稱有興趣見下一頁

恢復出行 仍取決3大因素

商務及經濟發展局局長邱騰華指，恢復與特定國家的出行將取決於 3 個因素：雙方能夠確定病毒檢測、雙方都同意的限制，以及雙方的新冠肺炎疫情情況，若有任何改變，安排會隨之改變。他強調，現階段能否恢復出遊取決於出遊前的健康檢測，因此會循「出遊前檢測、抵步後復驗」前進，爭取減低感染風險。

靠街坊生意不夠 D2 Place 租戶盼市集重開帶旺人流見下一頁

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

Photo：pexels、Dollars and Sense

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【STEAM教育】科學融入藝術教育　劇團推廣科藝戲劇迎「開學商機」
2020/08/30
【STEAM教育】科學融入藝術教育　劇團推廣科藝戲劇迎「開學商機」
【疫市營商】疫情欠宣傳小食肆更難生存 外賣平台1個月拍獨家宣傳片幫 300 小店
2020/09/04
【疫市營商】疫情欠宣傳小食肆更難生存 外賣平台1個月拍獨家宣傳片幫 300 小店
商業營銷 疫情 旅遊行業 肺炎 新冠肺炎

下一篇文章

【疫市營商】「快閃店」續租租金寬減不一　小商戶：商場減租欠誠意
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹