【即將遊日】「旅遊氣泡」爭取港人旅遊日本？網購風險低代購有需求

新冠肺炎疫情令港人外遊受到限制，而隨著本港疫情逐漸放緩，政府今午表示先後與 11 個國家探討在指定情況下重啟出遊，當中日本及泰國表示有興趣，相信港人出遊亦只是時間問題。有從事日本代購的人士認為，即使將來放寬旅遊限制，對生意未必會造成太大影響，即使未有疫情，市場仍然對代購有需求。

專營日本代購 Hey Japan Store 負責人 Jessica Cheung 表示，新冠肺炎疫情期間港人未能旅遊，變相令代購服務變得重要。她解釋，今年 2 月開始網店的生意額大增 3 成，當中以日本零食最受歡迎。對於政府計劃推出「旅遊氣泡」，Jessica 認為，對於港人來說是好事，始終大家「悶咗好耐」。Jessica 預計，如果旅遊氣泡最終成事，未必會對代購生意造成太大影響，因為有些港人未必會在開放初期外遊，仍需要觀察一段時間，所以短期生意可能上升。

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▲ 網店在2月開始生意額大增3成，當中以日本零食最受歡迎。

特區政府跟11個國商議重啟出遊 日本泰國稱有興趣【見下一頁】

恢復出行 仍取決3大因素

商務及經濟發展局局長邱騰華指，恢復與特定國家的出行將取決於 3 個因素：雙方能夠確定病毒檢測、雙方都同意的限制，以及雙方的新冠肺炎疫情情況，若有任何改變，安排會隨之改變。他強調，現階段能否恢復出遊取決於出遊前的健康檢測，因此會循「出遊前檢測、抵步後復驗」前進，爭取減低感染風險。

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Photo：pexels、Dollars and Sense