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藥房有港行現貨! $150 買到一盒台製中衛口罩黑迷彩 30 個裝!

行內熱話 14:41 2020/09/09

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 歐冠大藥房表示，正進行中衛CSD口罩黑迷彩盒裝換購活動。
 
【一文看清】搶手日台港產口罩! 即市發售+優惠情報 【即日不斷更新】

 店方表示，在今日(9月9日)下午 5 時 30 分前， 在店內購買指定樂信品牌產品滿 $200，即可以優惠價 $150 換購一盒中衛 CSD 口罩迷彩綠30個裝，換完即止。

【其他內容】3E 99%!港牌維康健永利寶口罩 獨立包裝售 $100/3盒 再送花王濕紙巾一包【詳情即睇:下一頁】

中衛口罩黑迷彩

地址：屯門碼頭海趣坊35-36號鋪
 電話：2690 9096

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【其他內容】 一包齊 6 色! 官方代理指定藥房賣 Medicom 彩虹口罩現貨售 $25/包【詳情即睇:下一頁】

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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