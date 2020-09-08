藥房有港行現貨! $150 買到一盒台製中衛口罩迷彩綠 30 個裝?

歐冠大藥房表示，正進行中衛CSD口罩迷彩綠盒裝換購活動。



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店方表示，在今日(9月8日)下午 5 時 30 分前， 在店內購買指定樂信品牌產品滿 $200，即可以優惠價 $150 換購一盒中衛 CSD 口罩迷彩綠30個裝，換完即止。

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▲ 中衛CSD口罩迷彩綠

地址：屯門碼頭海趣坊35-36號鋪

電話：2690 9096

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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