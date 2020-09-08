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【限聚令放寬】火鍋店料生意上升　惟直斥：為何飲食業再為防疫失敗埋單

業界頭條 14:13 2020/09/08

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新冠肺炎轉趨緩和，政府今日（9 月 8 日）宣布放寬限聚令等防疫措施。除了晚市堂食放寬至 4 人一枱，食肆生意型可望進一步好轉。不過，有火鍋店東主直斥免檢疫人士才是疫情爆發的元兇，籲政府勿要飲食業再為疫情爆發埋單。

616 牛肉火鍋專門店於全港共有 16 間分店，在新冠肺疫情生意大受打擊，時值盛夏影響更大。合夥人林瑞華說：「店舖客源多是情侶或聚會的朋友，餐枱以 2 人、4 人枱居多。香港食店一般少用大枱，以 4 至 6 人枱為主。對我們來說，2 人限聚令最大的限制是我們只能坐到一半客，未來再放寬後估計生意可以回復到過往 7 至 8 成，做到多些家庭客。」

晚市堂食放寬至4人一枱 重開所有室內外運動場所見下頁

林瑞華更關注晚市禁堂食時間，指現時放寬至晚上 10 時已幫到食肆，但油尖旺區的火鍋店、打冷舖等主打宵夜時段的店舖，經營仍然困難。他解釋：「不同地區的火鍋店的客源有別，如我們黃埔店附近有多條公共私人屋邨，下午 5、6 時仲開始有人打邊爐，通常 10 時客潮才回落。之前只能做到 9 時便令我們很尷尬，亦看出政府做事完全不理會實際經營情況。」

林瑞華指，病毒傳播無分時間，限制晚市不會對控制新冠肺炎疫情有幫助，之前 5、6月 4 人限聚令時都能做到 20 多天零確診了，說：「第三波疫情爆發已有大量證據指出，20 多萬免檢疫人士才是元兇。為甚麼每次都飲食業為政府決策失敗而埋單？很不公平。」

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撰文 : 陳文政

商業營銷 疫情 限聚令 餐飲 小店 新冠肺炎疫情 火鍋

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【限聚令放寬】餐廳可4人同枱食　家庭聚會餐廳：晚市得3枱客「捱住等黎明」

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