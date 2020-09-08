隨著本港新冠肺炎疫情逐步緩和，政府今日（9 月 8 日）宣布放寬各項防疫措施。除了晚市堂食放寬至 4 人一枱、重開所有室內外運動場所外，香港人關心的 2 個本地主題樂園期望可以重開。商務及經濟發展局局長邱騰華還在記者會中透露，港府先後跟 11 個國家探討在指定情況下重啟出遊，當中日本及泰國表示有興趣，意味港人可能有機會「返鄉下」。

晚市堂食放寬至4人一枱 重開所有室內外運動場所【見下一頁】

全球政府在新冠肺炎疫情下被迫採取入境限制防止冠狀病毒傳播。邱騰華表示，政府已先後向 11 個國家提出願意與其作雙邊討論，探討在指定情況下重啟出遊。當中有 5、6 個國家表示有興趣，包括泰國及日本更有興趣展開進一步商討。

他又指，恢復與特定國家的出行將取決於 3 個因素：雙方能夠確定病毒檢測、雙方都同意的限制，以及雙方的新冠肺炎疫情情況，若有任何改變，安排會隨之改變，商經局會繼續爭取早日恢復港人出行。邱騰華強調，現階段能否恢復出遊取決於出遊前的健康檢測，因此會循「出遊前檢測、抵步後復驗」前進，爭取減低感染風險。他舉例指，「健康碼」亦可能有用。

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▲ 至於會展業重啟方面，邱騰華期望同樣可以在下一階段取消社交距離限制。

主題公園及展覽場所有望重開

至於關閉多時的兩個主題樂園（海洋公園及迪士尼樂園），邱騰華期望下周五（9 月 18 日）可以取消主題公園及展覽場所的社交距離限制，而 2 個主題樂園早已做好防疫措施，如預約入場等。至於會展業重啟，他期望同樣可以在下一階段取消社交距離限制。

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Photo：pexels、Raymond Ling