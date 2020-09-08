【限聚令放寬】餐廳可4人同枱食　家庭聚會餐廳：晚市得3枱客「捱住等黎明」

▲ 第3階段階段放寬社交距離限制在周五至下周四，為期 7日。

香港新冠肺炎疫情緩和，政府宣布放寬社交距離限制，食肆每枱人數放寬至最多 4 人；室內戶外運動場重開體育處所，有條件開放處所包括遊戲機中心、公眾娛樂場所、麻雀天九等重新投入服務。第 3 階段階段放寬社交距離限制在周五（9 月 11 日）至下周四（ 9 月 17 日）。

會所式經營餐廳葡匯咪走雞葡國餐廳負責人 Caroline Franco 認為：「我們生意主要是家庭聚餐為主，食肆放寬至可 ４ 人同枱用餐，對我們當然有幫助，但政府仍不應過早放寬社交距離限制，以免食客『中招』隔離 14 日，故現在逐步放寬限聚令是合適時候。」

晚市堂食放寬至4人一枱 重開所有室內外運動場所【不斷更新見下頁】

▲ 「葡匯咪走雞葡國餐廳」負責人 Caroline Franco。（資料圖片）

政府早前規定餐飲處所內的顧客數目不可超過整體座位數目的一半，每枱最多 2 人用餐。Caroline 表示，葡國餐廳 8 月中旬已復業，但仍是虧蝕，現時營業額主要靠午市及鄰近一眾上班族光顧，惟每張單消費低於 100 港元，昨日晚市更只有 3 枱客；目前以「捱著吊命」的心態經營。

食物及衛生局局長陳肇始表示，政府將分階段放寬社交距離限制，今次是第三階段稍候還會有第四階段放寬社交距離限制。另外，商務及經濟發展局局長邱騰華預告，政府有意 9 月 18 日考慮重開會展展覽業，觀望疫情進展或會進一步放寬樂園社距離限制。

限聚令放寬火鍋店料生意上升 老闆直斥：為何飲食業再為防疫政策失敗埋單【見下頁】

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