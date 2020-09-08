【附購買資料】Medicom 成人、中童和小童獨立包裝口罩 減價同售 $120盒

東興大藥房剛在 FB 表示，有多款 Medicom 口罩返貨。



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今次店方發售的 Medicom 口罩，為成人、中童和小童尺寸，Level 1 標準，全為獨立包裝，一盒有 40 個。店方解釋，因代理減低來貨價，所以口罩亦可以更平售價發售。現時 3 款口罩用售 $120 盒。東興大藥房門市和網店同步發售。

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▲ Medicom 口罩

地址:筲箕灣愛禮街2號愛蝶灣商場55號舖

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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