【限聚令放寬】晚市堂食放寬至4人一枱 重開所有室內外運動場所(不斷更新)

本港新冠肺炎疫情逐步緩和，消息指，今日新增 6 宗確診個案。政府將進一步調整防疫措施，當中食肆堂食放寬至 4 人一枱，並重開所有室內外運動場所，以上措施在本周五起 (9月11日) 實施。

三大放寬措施﹕

(1) 食肆同枱人數放寬至 4 人一枱，其他要求不變;

(2) 遊樂場所、遊戲機中心、公眾娛樂場所、所有運動場所、麻將天九耍樂埸所等有條件重開;

(3) 公眾聚集人數放寬至 4 人;

民政事務局局長徐英偉指，康文署設施將會進一步開放，下周重開的場所包括 14 間博物館及文化設施，公共圖書館亦會重開，相關細節會稍後公布。至於團體設施將於下一階段探討重開安排。

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望重啟旅遊限制

商務及經濟發展局局長邱騰華期望，下周五可以取消主題公園、展覽場所的社交距離限制，而香港 2 個主題樂園早已做好防疫措施，如預約入場等。當局將會繼續與衛生當局溝通及密切關注本周疫情發展。至於會展業重開方面，他期望可以在下一階段取消社交距離限制。

在港人出行方面，港府已先後接觸 11 個國家提出願意與其作雙邊討論，探討在指定情況下重啟出遊，當中有 5、6 個國家表示有興趣，如泰國及日本。邱騰華強調，現階段能否恢復出遊取決於出遊前的健康檢測，因此會循「出遊前檢測、抵步後復驗」推進，爭取減低感染風險。

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