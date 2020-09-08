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政府周五限聚令將由 2 人放寬至 4 人 食肆每檯人數放寬至 4 人 遊戲機中心有運動場重開

行內熱話 13:08 2020/09/08

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本港疫情確診數字由放緩趨勢，食物及衞生局局長陳肇始、商務及經濟發展局局長邱騰華和民政事務局局長徐英偉今日（8 日）召開記者會，就 599 章階段性放寬限聚令及食肆人數安排等措施。

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政府將於 9 月 11 日（周五）起，食肆堂食的每檯人數由 2 人放寬至 4 人；限聚令將由 2 人放寬至 4 人。此外，遊戲機中心、遊樂場所、公眾娛樂商場，以及所有運動場將會重開，而派對房間、夜總會、泳池等將繼續關閉。以上防疫抗疫措施將於 9 月 11 日凌晨起生效。 

有飲食業界人士表示，食肆堂食放寬至 4 人，對生意有正面幫助。

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撰文 : 蔡宇軒

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